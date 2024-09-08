https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971456525.html

В Москве могут увековечить память Александра Маслякова

В Москве могут увековечить память Александра Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024

В Москве могут увековечить память Александра Маслякова

Память телеведущего КВН Александра Маслякова могут увековечить в Москве спустя время, сообщил в воскресенье РИА Новости глава комиссии по культуре Московской... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:24

2024-09-08T19:24

2024-09-08T20:41

москва

александр масляков

московская городская дума

евгений герасимов

квн

общество

умер александр масляков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Память телеведущего КВН Александра Маслякова могут увековечить в Москве спустя время, сообщил в воскресенье РИА Новости глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов.Ранее Telegram-канал КВН сообщил, что телеведущий Александр Масляков скончался на 83-м году жизни."Я уверен, что, конечно, столько, сколько этот человек сделал для нашего общества, конечно, это будет. Другое дело, что это будет согласно законодательству, которое есть, оно существует. Через какое-то время можно будет подавать на доску (мемориальную – ред.) у дома опять-таки", - сказал Герасимов.Он подчеркнул, что Масляков объединял молодежь, память о нем в Москве будет востребована."Будут, я уверен, разные предложения, потому что этот человек, на самом деле, который во многом консолидировал молодежь разного времени... В нашем городе память о нем обязательно будет востребована", - сообщил Герасимов.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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Дарья Буймова

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