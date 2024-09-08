https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971456525.html
В Москве могут увековечить память Александра Маслякова
В Москве могут увековечить память Александра Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве могут увековечить память Александра Маслякова
Память телеведущего КВН Александра Маслякова могут увековечить в Москве спустя время, сообщил в воскресенье РИА Новости глава комиссии по культуре Московской... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:24
2024-09-08T19:24
2024-09-08T20:41
москва
александр масляков
московская городская дума
евгений герасимов
квн
общество
умер александр масляков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Память телеведущего КВН Александра Маслякова могут увековечить в Москве спустя время, сообщил в воскресенье РИА Новости глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов.Ранее Telegram-канал КВН сообщил, что телеведущий Александр Масляков скончался на 83-м году жизни."Я уверен, что, конечно, столько, сколько этот человек сделал для нашего общества, конечно, это будет. Другое дело, что это будет согласно законодательству, которое есть, оно существует. Через какое-то время можно будет подавать на доску (мемориальную – ред.) у дома опять-таки", - сказал Герасимов.Он подчеркнул, что Масляков объединял молодежь, память о нем в Москве будет востребована."Будут, я уверен, разные предложения, потому что этот человек, на самом деле, который во многом консолидировал молодежь разного времени... В нашем городе память о нем обязательно будет востребована", - сообщил Герасимов.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971451416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр масляков, московская городская дума, евгений герасимов, квн, общество, умер александр масляков
Москва, Александр Масляков, Московская городская дума, Евгений Герасимов, КВН, Общество, Умер Александр Масляков
В Москве могут увековечить память Александра Маслякова
Глава комиссии по культуре МГД: в Москве могут увековечить память Маслякова
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Память телеведущего КВН Александра Маслякова могут увековечить в Москве спустя время, сообщил в воскресенье РИА Новости глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов.
Ранее Telegram-канал КВН сообщил, что телеведущий Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.
"Я уверен, что, конечно, столько, сколько этот человек сделал для нашего общества, конечно, это будет. Другое дело, что это будет согласно законодательству, которое есть, оно существует. Через какое-то время можно будет подавать на доску (мемориальную – ред.) у дома опять-таки", - сказал Герасимов.
Он подчеркнул, что Масляков объединял молодежь, память о нем в Москве будет востребована.
"Будут, я уверен, разные предложения, потому что этот человек, на самом деле, который во многом консолидировал молодежь разного времени... В нашем городе память о нем обязательно будет востребована", - сообщил Герасимов.