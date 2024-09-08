https://ria.ru/20240908/masljakov-1971490149.html
В МВД выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
В МВД выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024
В МВД выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Александра Маслякова, отметив, что он более 60 лет не просто работал на... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:14
2024-09-08T23:14
2024-09-08T23:14
общество
россия
ирина волк
александр масляков
квн
умер александр масляков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Александра Маслякова, отметив, что он более 60 лет не просто работал на телевидении, а говорил с каждой семьей в России с экранов телевизоров. Легендарный телеведущий КВН скончался в воскресенье на 83-м году жизни. "Сегодня ушел из жизни уникальный человек, любимый всей страной телеведущий Александр Васильевич Масляков. Более 60 лет он не просто работал на центральном телевидении, а говорил с каждой семьей в нашей стране с экранов телевизоров... Самые искренние соболезнования родным, близким, всей большой семье планеты КВН", - написала Волк в своём Telegram-канале. Она подчеркнула, что Масляков оставил в сердцах россиян самую добрую память.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ирина волк, александр масляков, квн, умер александр масляков
Общество, Россия, Ирина Волк, Александр Масляков, КВН, Умер Александр Масляков
В МВД выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
Представитель МВД Волк: Масляков более 60 лет говорил с семьями с телеэкранов