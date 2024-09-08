Рейтинг@Mail.ru
В МВД выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/masljakov-1971490149.html
В МВД выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
В МВД выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова - РИА Новости, 08.09.2024
В МВД выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Александра Маслякова, отметив, что он более 60 лет не просто работал на... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:14
2024-09-08T23:14
общество
россия
ирина волк
александр масляков
квн
умер александр масляков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971471925_555:439:2047:1278_1920x0_80_0_0_5ec11d480e39c826cb6b6d20b5fae5cb.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Александра Маслякова, отметив, что он более 60 лет не просто работал на телевидении, а говорил с каждой семьей в России с экранов телевизоров. Легендарный телеведущий КВН скончался в воскресенье на 83-м году жизни. "Сегодня ушел из жизни уникальный человек, любимый всей страной телеведущий Александр Васильевич Масляков. Более 60 лет он не просто работал на центральном телевидении, а говорил с каждой семьей в нашей стране с экранов телевизоров... Самые искренние соболезнования родным, близким, всей большой семье планеты КВН", - написала Волк в своём Telegram-канале. Она подчеркнула, что Масляков оставил в сердцах россиян самую добрую память.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971471925_0:104:2047:1639_1920x0_80_0_0_817fb13d67db2b5d5a92ff3e3be6b21d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ирина волк, александр масляков, квн, умер александр масляков
Общество, Россия, Ирина Волк, Александр Масляков, КВН, Умер Александр Масляков
В МВД выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

Представитель МВД Волк: Масляков более 60 лет говорил с семьями с телеэкранов

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкАлександр Масляков
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Александр Масляков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Александра Маслякова, отметив, что он более 60 лет не просто работал на телевидении, а говорил с каждой семьей в России с экранов телевизоров.
Легендарный телеведущий КВН скончался в воскресенье на 83-м году жизни.
«
"Сегодня ушел из жизни уникальный человек, любимый всей страной телеведущий Александр Васильевич Масляков. Более 60 лет он не просто работал на центральном телевидении, а говорил с каждой семьей в нашей стране с экранов телевизоров... Самые искренние соболезнования родным, близким, всей большой семье планеты КВН", - написала Волк в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что Масляков оставил в сердцах россиян самую добрую память.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Биография телеведущего КВН Александра Маслякова
Вчера, 20:20
 
ОбществоРоссияИрина ВолкАлександр МасляковКВНУмер Александр Масляков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала