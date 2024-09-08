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"Россия не шутит". В США сделали громкое заявление после провала ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/makgregor-1971488377.html
"Россия не шутит". В США сделали громкое заявление после провала ВСУ
"Россия не шутит". В США сделали громкое заявление после провала ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024
"Россия не шутит". В США сделали громкое заявление после провала ВСУ
Удар российских войск по Полтавскому военному институту связи на Украине стал тяжелой потерей для ВСУ, заявил отставной советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:50
2024-09-08T22:50
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
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россия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Удар российских войск по Полтавскому военному институту связи на Украине стал тяжелой потерей для ВСУ, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Украинский корабль идет ко дну", — написал Макгрегор в соцсети X, комментируя ситуацию в Полтаве.По мнению отставного офицера, удар по Полтавскому военному институту продемонстрировал всему миру абсолютную серьезность намерений российских войск, а также являлся правильным стратегическим ходом."Россия не шутит, она настроена серьезно. &lt;…&gt; Военный институт, по которому нанесли удар, был стратегически правильной целью. В этом месте проводилось обучение украинских офицеров по управлению системами вооружения и воздушной техникой", — отметил он.Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России.Как сообщил РИА Новости высокопоставленный военный источник, при ударе погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
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в мире, полтава, украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Россия не шутит". В США сделали громкое заявление после провала ВСУ

Макгрегор: удар по военному институту в Полтаве стал тяжелейшей потерей для ВСУ

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен РИА Новости. Удар российских войск по Полтавскому военному институту связи на Украине стал тяжелой потерей для ВСУ, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Украинский корабль идет ко дну", — написал Макгрегор в соцсети X, комментируя ситуацию в Полтаве.
Удар ракетой по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Элита армии": на Украине заявили о серьезном ударе России по ВСУ
7 сентября, 19:04
По мнению отставного офицера, удар по Полтавскому военному институту продемонстрировал всему миру абсолютную серьезность намерений российских войск, а также являлся правильным стратегическим ходом.
"Россия не шутит, она настроена серьезно. <…> Военный институт, по которому нанесли удар, был стратегически правильной целью. В этом месте проводилось обучение украинских офицеров по управлению системами вооружения и воздушной техникой", — отметил он.
Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России.
Как сообщил РИА Новости высокопоставленный военный источник, при ударе погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран.
Украинские солдаты. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
"Фронты рухнули". В США сообщили о нескольких катастрофах для ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтаваУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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