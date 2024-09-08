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При обстреле Макеевки пострадал мужчина - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 08.09.2024 (обновлено: 18:52 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/makeevka-1971449280.html
При обстреле Макеевки пострадал мужчина
При обстреле Макеевки пострадал мужчина - РИА Новости, 08.09.2024
При обстреле Макеевки пострадал мужчина
Мужчина пострадал в воскресенье вечером при обстреле Макеевки украинскими войсками, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:39
2024-09-08T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал в воскресенье вечером при обстреле Макеевки украинскими войсками, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий вооруженной атаки в Центрально-Городском районе Макеевки 08.09.2024. ...На 18.00 (совпадает с мск - ред) поступили данные о ранении мужчины 1976 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Сообщается, что в Центрально-Городском районе Макеевки упали фрагменты ракеты, сбитой системами ПВО республики. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
При обстреле Макеевки пострадал мужчина

Представительство ДНР: при обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадал мужчина

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВСУ на Макеевку в ДНР. 8 сентября 2024
Последствия атаки ВСУ на Макеевку в ДНР. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВСУ на Макеевку в ДНР. 8 сентября 2024
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал в воскресенье вечером при обстреле Макеевки украинскими войсками, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Фиксация последствий вооруженной атаки в Центрально-Городском районе Макеевки 08.09.2024. ...На 18.00 (совпадает с мск - ред) поступили данные о ранении мужчины 1976 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Сообщается, что в Центрально-Городском районе Макеевки упали фрагменты ракеты, сбитой системами ПВО республики.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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