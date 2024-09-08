https://ria.ru/20240908/makeevka-1971449280.html

При обстреле Макеевки пострадал мужчина

При обстреле Макеевки пострадал мужчина - РИА Новости, 08.09.2024

При обстреле Макеевки пострадал мужчина

Мужчина пострадал в воскресенье вечером при обстреле Макеевки украинскими войсками, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:39

2024-09-08T18:39

2024-09-08T18:52

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал в воскресенье вечером при обстреле Макеевки украинскими войсками, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий вооруженной атаки в Центрально-Городском районе Макеевки 08.09.2024. ...На 18.00 (совпадает с мск - ред) поступили данные о ранении мужчины 1976 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Сообщается, что в Центрально-Городском районе Макеевки упали фрагменты ракеты, сбитой системами ПВО республики. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html

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донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк