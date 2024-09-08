Армия Израиля зафиксировала около 50 запусков снарядов из Ливана
Армия Израиля зафиксировала около пятидесяти запусков снарядов из Ливана
© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала суток в воскресенье зафиксировала около пятидесяти запусков снарядов с территории Ливана по северным районам Израиля, часть снарядов была сбита системами ПВО, о возможных последствиях обстрелов информация не сообщается, сообщила пресс-служба армии.
"В районе Верхней Галилеи было зафиксировано около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана. Армия обороны Израиля успешно перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности... В районе Кирьят-Шмоны было зафиксировано около двадцати снарядов, выпущенных из Ливана. Большая часть снарядов была перехвачена", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Данных о пострадавших не поступало.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.