https://ria.ru/20240908/limarenko-1971483178.html

Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области

Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области - РИА Новости, 08.09.2024

Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области

Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 80,79% после подсчета 100% протоколов,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:02

2024-09-08T22:02

2024-09-08T22:02

политика

сахалинская область

валерий лимаренко

единая россия

цик рф

кпрф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 80,79% после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Павел Ашихмин (КПРФ) – 7,56% голосов, третьим идет Роман Веденеев ("Новые люди") – 7,41%. На четвертой строчке разместился Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – За правду") с 2,24% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, сахалинская область, валерий лимаренко, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024