https://ria.ru/20240908/limarenko-1971483178.html
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области - РИА Новости, 08.09.2024
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области
Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 80,79% после подсчета 100% протоколов,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:02
2024-09-08T22:02
2024-09-08T22:02
политика
сахалинская область
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 80,79% после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Павел Ашихмин (КПРФ) – 7,56% голосов, третьим идет Роман Веденеев ("Новые люди") – 7,41%. На четвертой строчке разместился Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – За правду") с 2,24% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сахалинская область, валерий лимаренко, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Выборы в России — 2024
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области
ЦИК: Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области с 80,79% голосов