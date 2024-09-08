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Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области - РИА Новости, 08.09.2024
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22:02 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/limarenko-1971483178.html
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области - РИА Новости, 08.09.2024
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области
Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 80,79% после подсчета 100% протоколов,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:02
2024-09-08T22:02
политика
сахалинская область
валерий лимаренко
единая россия
цик рф
кпрф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 80,79% после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Павел Ашихмин (КПРФ) – 7,56% голосов, третьим идет Роман Веденеев ("Новые люди") – 7,41%. На четвертой строчке разместился Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – За правду") с 2,24% голосов.
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политика, сахалинская область, валерий лимаренко, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Выборы в России — 2024
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области

ЦИК: Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области с 80,79% голосов

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 80,79% после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Павел Ашихмин (КПРФ) – 7,56% голосов, третьим идет Роман Веденеев ("Новые люди") – 7,41%. На четвертой строчке разместился Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – За правду") с 2,24% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаСахалинская областьВалерий ЛимаренкоЕдиная РоссияЦИК РФКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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