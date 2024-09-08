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Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалинской области - РИА Новости, 08.09.2024
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13:27 08.09.2024 (обновлено: 13:30 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/limarenko-1971399643.html
Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалинской области
Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалинской области - РИА Новости, 08.09.2024
Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалинской области
Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 55,3% голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:27
2024-09-08T13:30
политика
сахалинская область
выборы в россии — 2024
валерий лимаренко
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 55,3% голосов избирателей после обработки 0,51% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Павел Ашихмин (КПРФ) – 21,66 % голосов, третьим идет – Роман Веденеев ("Новые люди") – 10,14%. На четвертой строчке разместился Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 2,3 %.В Единый день голосования в Сахалинской области прошли выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Число досрочно проголосовавших избирателей составило более 5 тысяч человек. В области были открыты 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека.
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политика, сахалинская область, выборы в россии — 2024, валерий лимаренко
Политика, Сахалинская область, Выборы в России — 2024, Валерий Лимаренко
Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалинской области

Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалинской области с 55,5 процента голосов

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 55,3% голосов избирателей после обработки 0,51% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Павел Ашихмин (КПРФ) – 21,66 % голосов, третьим идет – Роман Веденеев ("Новые люди") – 10,14%. На четвертой строчке разместился Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 2,3 %.
В Единый день голосования в Сахалинской области прошли выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Число досрочно проголосовавших избирателей составило более 5 тысяч человек. В области были открыты 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека.
Голосование на выборах в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Хабаровском крае завершилось голосование на выборах
Вчера, 13:01
 
ПолитикаСахалинская областьВыборы в России — 2024Валерий Лимаренко
 
 
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