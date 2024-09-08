Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалинской области
Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалинской области с 55,5 процента голосов
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 55,3% голосов избирателей после обработки 0,51% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Павел Ашихмин (КПРФ) – 21,66 % голосов, третьим идет – Роман Веденеев ("Новые люди") – 10,14%. На четвертой строчке разместился Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 2,3 %.
В Единый день голосования в Сахалинской области прошли выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Число досрочно проголосовавших избирателей составило более 5 тысяч человек. В области были открыты 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека.