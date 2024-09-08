https://ria.ru/20240908/lavrov-1971393436.html

Украинцы остаются россиянам братским народом, заявил Лавров

Украинцы остаются россиянам братским народом, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2024

Украинцы остаются россиянам братским народом, заявил Лавров

Народ Украины остается братским российскому народу, несмотря на антиконституционный переворот и заказ Запада на превращение Украины в нацистскую угрозу для... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:53

2024-09-08T12:53

2024-09-08T13:39

россия

украина

курская область

сергей лавров

павел зарубин

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Народ Украины остается братским российскому народу, несмотря на антиконституционный переворот и заказ Запада на превращение Украины в нацистскую угрозу для Российской Федерации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "То, что народ в своей массе нам брат, об этом мы не просто говорим, мы это знаем. И те люди, которых Запад привел к власти путем антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ Запада - превратить страну в нацистскую угрозу очередной раз. В нацистскую угрозу Российской Федерации", - заявил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Зарубин опубликовал комментарий Лаврова в своем Telegram-канале. "Это не получится, это уже всем понятно. Но судороги какие-то, агония, которую мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой "курской акции", они очевидны для всех. Поэтому наше дело правое", - добавил Лавров. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240831/lavrov-1969693162.html

https://ria.ru/20240526/rossiya-1948447115.html

россия

украина

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, курская область, сергей лавров, павел зарубин, владимир путин, вооруженные силы украины