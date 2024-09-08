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В МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Касаткина
В МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Касаткина - РИА Новости, 08.09.2024
В МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Касаткина
Глава МИД Латвии Байба Браже сообщила, что временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин вызван в МИД Латвии на фоне сообщения о якобы падении... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:54
2024-09-08T19:54
2024-09-08T19:54
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МИД Латвии Байба Браже сообщила, что временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин вызван в МИД Латвии на фоне сообщения о якобы падении российского военного беспилотника на территорию страны. Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс утверждал, что российский военный беспилотник якобы упал на территорию Латвии в субботу, власти расследуют инцидент. "Поверенный в делах РФ вызван в МИД Латвии, пока Вооруженные силы расследуют упавший российский БПЛА", - написала Браже в своём аккаунте в социальной сети Х. Браже добавила, что союзники Латвии, а также лидеры НАТО и ЕС "проинформированы об этом случае".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, рига, эдгарс ринкевичс, нато, евросоюз
В мире, Латвия, Россия, Рига, Эдгарс Ринкевичс, НАТО, Евросоюз
В МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Касаткина
Касаткина вызвали в МИД Латвии после сообщений о падении БПЛА в стране