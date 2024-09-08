https://ria.ru/20240908/kurskaya-1971425053.html
Явка на выборах в Курской области составила 55,41 процента
Явка на выборах в Курской области составила 55,41 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Курской области составила 55,41 процента
Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 воскресенья составила 55,41%, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:38
2024-09-08T15:38
2024-09-08T15:52
политика
курская область
выборы в россии — 2024
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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 воскресенья составила 55,41%, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин."На 15 часов... проголосовывали, за исключением ДЭГ, на избирательных участках Курской области... 55,41% от числа избирателей", - сказал Черкашин, отметив, что голосование проходит в штатном режиме.Информации о нарушениях и фейках не поступала, сообщила председатель Общественного штаба наблюдателей Людмила Дрёмова.Явка жителей региона на выборах губернатора Курской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 26,67%.В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
https://ria.ru/20240908/krym-1971404868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Курской области составила 55,41 процента
Явка на выборах губернатора Курской области на 15:00 составила 55,41 процента
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 воскресенья составила 55,41%, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин.
"На 15 часов... проголосовывали, за исключением ДЭГ, на избирательных участках Курской области... 55,41% от числа избирателей", - сказал Черкашин, отметив, что голосование проходит в штатном режиме.
Информации о нарушениях и фейках не поступала, сообщила председатель Общественного штаба наблюдателей Людмила Дрёмова.
Явка жителей региона на выборах губернатора Курской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 26,67%.
В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов
(Единая Россия
), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ
) и Алексей Томанов (ЛДПР
).