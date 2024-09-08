https://ria.ru/20240908/kurskaya-1971425053.html

Явка на выборах в Курской области составила 55,41 процента

Явка на выборах в Курской области составила 55,41 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Курской области составила 55,41 процента

Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 воскресенья составила 55,41%, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:38

2024-09-08T15:38

2024-09-08T15:52

политика

курская область

выборы в россии — 2024

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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 воскресенья составила 55,41%, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин."На 15 часов... проголосовывали, за исключением ДЭГ, на избирательных участках Курской области... 55,41% от числа избирателей", - сказал Черкашин, отметив, что голосование проходит в штатном режиме.Информации о нарушениях и фейках не поступала, сообщила председатель Общественного штаба наблюдателей Людмила Дрёмова.Явка жителей региона на выборах губернатора Курской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 26,67%.В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, курская область, выборы в россии — 2024