https://ria.ru/20240908/kurskaya-1971373655.html
Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,47 процента
Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,47 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,47 процента
Явка на выборах губернатора Курской области на 10.00 воскресенья составила 52,47%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:58
2024-09-08T10:58
2024-09-08T11:43
политика
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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 10.00 воскресенья составила 52,47%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова. "По состоянию на 10.00 явка составляет 52,47%. Явка на дистанционном и электронном голосовании составляет 81%. Комиссии работают в штатном режиме", - сказала Малахова. Явка жителей региона на выборах губернатора Курской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 5,18%. В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
https://ria.ru/20240908/vybory-1971356994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,47 процента
Явка на выборах губернатора Курской области на 10:00 составила 52,47 процента