https://ria.ru/20240908/kurskaya-1971373655.html

Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,47 процента

Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,47 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,47 процента

Явка на выборах губернатора Курской области на 10.00 воскресенья составила 52,47%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:58

2024-09-08T10:58

2024-09-08T11:43

политика

курская область

алексей смирнов (политик)

единая россия

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выборы в россии — 2024

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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 10.00 воскресенья составила 52,47%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова. "По состоянию на 10.00 явка составляет 52,47%. Явка на дистанционном и электронном голосовании составляет 81%. Комиссии работают в штатном режиме", - сказала Малахова. Явка жителей региона на выборах губернатора Курской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 5,18%. В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).

https://ria.ru/20240908/vybory-1971356994.html

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курская область

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Варвара Скокшина

политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024