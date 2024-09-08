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Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,47 процента - РИА Новости, 08.09.2024
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10:58 08.09.2024 (обновлено: 11:43 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/kurskaya-1971373655.html
Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,47 процента
Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,47 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,47 процента
Явка на выборах губернатора Курской области на 10.00 воскресенья составила 52,47%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:58
2024-09-08T11:43
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
единая россия
кпрф
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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 10.00 воскресенья составила 52,47%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова. "По состоянию на 10.00 явка составляет 52,47%. Явка на дистанционном и электронном голосовании составляет 81%. Комиссии работают в штатном режиме", - сказала Малахова. Явка жителей региона на выборах губернатора Курской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 5,18%. В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
https://ria.ru/20240908/vybory-1971356994.html
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Курской области составила 52,47 процента

Явка на выборах губернатора Курской области на 10:00 составила 52,47 процента

© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах губернатора Курской области в Курске. 7 сентября 2024
Избиратель голосует на выборах губернатора Курской области в Курске. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Руслан Журкин
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Избиратель голосует на выборах губернатора Курской области в Курске. 7 сентября 2024
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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 10.00 воскресенья составила 52,47%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова.
"По состоянию на 10.00 явка составляет 52,47%. Явка на дистанционном и электронном голосовании составляет 81%. Комиссии работают в штатном режиме", - сказала Малахова.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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Явка жителей региона на выборах губернатора Курской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 5,18%.
В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
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ПолитикаКурская областьАлексей Смирнов (политик)Единая РоссияКПРФЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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