https://ria.ru/20240908/kuharuk-1971389267.html
Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры
Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры - РИА Новости, 08.09.2024
Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры
Избранный губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук официально вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:35
2024-09-08T12:35
2024-09-08T12:35
политика
ханты-мансийский автономный округ
тюмень
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руслан кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Избранный губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук официально вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации. Ранее в воскресенье депутаты окружной думы в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Кухарука губернатором региона. "Клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, защищать интересы населения автономного округа", - произнес Кухарук присягу, после чего ему были вручены официальные символы губернатора - должностной знак и жезл. Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае в Югре. В 2016 году был назначен заместителем главы администрации Тюмени, в 2018 году занял пост главы города Тюмени, 30 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.
https://ria.ru/20240813/yugra-1965962078.html
https://ria.ru/20240908/khabarovsk-1971384190.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, урай, руслан кухарук, владимир путин
Политика, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, Урай, Руслан Кухарук, Владимир Путин
Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры
Избранный губернатором Югры Руслан Кухарук официально вступил в должность