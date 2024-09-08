https://ria.ru/20240908/kuharuk-1971389267.html

Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры

Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры - РИА Новости, 08.09.2024

Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры

Избранный губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук официально вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:35

2024-09-08T12:35

2024-09-08T12:35

политика

ханты-мансийский автономный округ

тюмень

урай

руслан кухарук

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Избранный губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук официально вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации. Ранее в воскресенье депутаты окружной думы в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Кухарука губернатором региона. "Клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, защищать интересы населения автономного округа", - произнес Кухарук присягу, после чего ему были вручены официальные символы губернатора - должностной знак и жезл. Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае в Югре. В 2016 году был назначен заместителем главы администрации Тюмени, в 2018 году занял пост главы города Тюмени, 30 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.

https://ria.ru/20240813/yugra-1965962078.html

https://ria.ru/20240908/khabarovsk-1971384190.html

ханты-мансийский автономный округ

тюмень

урай

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Варвара Скокшина

политика, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, урай, руслан кухарук, владимир путин