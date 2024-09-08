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Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры - РИА Новости, 08.09.2024
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12:35 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/kuharuk-1971389267.html
Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры
Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры - РИА Новости, 08.09.2024
Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры
Избранный губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук официально вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:35
2024-09-08T12:35
политика
ханты-мансийский автономный округ
тюмень
урай
руслан кухарук
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Избранный губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук официально вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации. Ранее в воскресенье депутаты окружной думы в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Кухарука губернатором региона. "Клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, защищать интересы населения автономного округа", - произнес Кухарук присягу, после чего ему были вручены официальные символы губернатора - должностной знак и жезл. Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае в Югре. В 2016 году был назначен заместителем главы администрации Тюмени, в 2018 году занял пост главы города Тюмени, 30 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.
https://ria.ru/20240813/yugra-1965962078.html
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политика, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, урай, руслан кухарук, владимир путин
Политика, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, Урай, Руслан Кухарук, Владимир Путин
Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры

Избранный губернатором Югры Руслан Кухарук официально вступил в должность

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРуслан Кухарук
Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Руслан Кухарук. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Избранный губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук официально вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации.
Ранее в воскресенье депутаты окружной думы в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Кухарука губернатором региона.
Столица Югры Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Путин предложил три кандидатуры на пост губернатора Югры
13 августа, 15:58
"Клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, защищать интересы населения автономного округа", - произнес Кухарук присягу, после чего ему были вручены официальные символы губернатора - должностной знак и жезл.
Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае в Югре. В 2016 году был назначен заместителем главы администрации Тюмени, в 2018 году занял пост главы города Тюмени, 30 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.
Голосование на выборах в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей
Вчера, 12:03
 
ПолитикаХанты-Мансийский автономный округТюменьУрайРуслан КухарукВладимир Путин
 
 
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