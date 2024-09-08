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Выборы в парламент Крыма прошли без грубых нарушений, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.09.2024
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22:54 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/krym-1971488824.html
Выборы в парламент Крыма прошли без грубых нарушений, заявил Аксенов
Выборы в парламент Крыма прошли без грубых нарушений, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.09.2024
Выборы в парламент Крыма прошли без грубых нарушений, заявил Аксенов
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:54
2024-09-08T22:54
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
выборы в россии — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "Голосование на выборах депутатов государственного совета Республики Крым и представительных органов муниципальных образований третьего созыва завершено. Избирательный процесс прошел без грубых нарушений, был максимально открытым и демократичным", - написал Аксенов. Глава Крыма также поблагодарил членов избирательных комиссий и тех, кто обеспечивал безопасность на участках. "Благодарю крымчан за высокую гражданскую активность, ответственность и сплоченность. Наше единство – залог наших побед", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик), выборы в россии — 2024
Политика, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Выборы в России — 2024
Выборы в парламент Крыма прошли без грубых нарушений, заявил Аксенов

Аксенов: выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе
Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Голосование на выборах депутатов государственного совета Республики Крым и представительных органов муниципальных образований третьего созыва завершено. Избирательный процесс прошел без грубых нарушений, был максимально открытым и демократичным", - написал Аксенов.
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Глава Крыма также поблагодарил членов избирательных комиссий и тех, кто обеспечивал безопасность на участках.
"Благодарю крымчан за высокую гражданскую активность, ответственность и сплоченность. Наше единство – залог наших побед", - подчеркнул Аксенов.
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ПолитикаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Выборы в России — 2024
 
 
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