https://ria.ru/20240908/krym-1971488824.html

Выборы в парламент Крыма прошли без грубых нарушений, заявил Аксенов

Выборы в парламент Крыма прошли без грубых нарушений, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.09.2024

Выборы в парламент Крыма прошли без грубых нарушений, заявил Аксенов

Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:54

2024-09-08T22:54

2024-09-08T22:54

политика

республика крым

сергей аксенов (политик)

выборы в россии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "Голосование на выборах депутатов государственного совета Республики Крым и представительных органов муниципальных образований третьего созыва завершено. Избирательный процесс прошел без грубых нарушений, был максимально открытым и демократичным", - написал Аксенов. Глава Крыма также поблагодарил членов избирательных комиссий и тех, кто обеспечивал безопасность на участках. "Благодарю крымчан за высокую гражданскую активность, ответственность и сплоченность. Наше единство – залог наших побед", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, республика крым, сергей аксенов (политик), выборы в россии — 2024