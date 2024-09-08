Выборы в парламент Крыма прошли без грубых нарушений, заявил Аксенов
Аксенов: выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе
Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Голосование на выборах депутатов государственного совета Республики Крым и представительных органов муниципальных образований третьего созыва завершено. Избирательный процесс прошел без грубых нарушений, был максимально открытым и демократичным", - написал Аксенов.
Глава Крыма также поблагодарил членов избирательных комиссий и тех, кто обеспечивал безопасность на участках.
"Благодарю крымчан за высокую гражданскую активность, ответственность и сплоченность. Наше единство – залог наших побед", - подчеркнул Аксенов.
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