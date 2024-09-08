https://ria.ru/20240908/krym-1971413699.html
В Крыму назвали заявления Киева о нелегитимности выборов фантомными болями
В Крыму назвали заявления Киева о нелегитимности выборов фантомными болями - РИА Новости, 08.09.2024
В Крыму назвали заявления Киева о нелегитимности выборов фантомными болями
Председатель крымской избирательной комиссии Михаил Малышев назвал фантомными болями заявление МИД Украины о нелегитимности выборов в Крыму и угрозы в адрес... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:39
2024-09-08T14:39
2024-09-08T14:39
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михаил малышев
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Председатель крымской избирательной комиссии Михаил Малышев назвал фантомными болями заявление МИД Украины о нелегитимности выборов в Крыму и угрозы в адрес участников избирательного процесса. Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором назвал проведение местных выборов в Крыму нелегитимным, охарактеризовав их как фарс, нарушение норм и принципов международного права. В украинском ведомстве также пригрозили всем причастным к подготовке и проведению выборов привлечением к ответственности по законам. "Подобные заявления звучат на протяжении последних десяти лет. Есть такое понятие, как фантомные боли, поэтому, видно, киевские власти никак не могут успокоиться и постоянно пытаются объявить наши выборы нелегитимными или несостоявшимися, хотя сами абсолютно неполноценны по сути. Как говорится, собака лает, а караван идет", - сказал Малышев РИА Новости. По его словам, угрозы со стороны Украины никоим образом не отразятся на проведении выборов и их результатах. "Все эти угрозы ровным счетом пусты", - сказал глава избиркома. Восьмого сентября в Крыму последний день, когда крымчане могут проголосовать на выборах депутатов в парламент республики и местные советы. -0-
https://ria.ru/20240908/krym-1971404868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, михаил малышев, киев, политика
Украина, Михаил Малышев, Киев, Политика
В Крыму назвали заявления Киева о нелегитимности выборов фантомными болями
Глава избиркома Крыма Малышев назвал фантомными болями заявления Киева о выборах
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Председатель крымской избирательной комиссии Михаил Малышев назвал фантомными болями заявление МИД Украины о нелегитимности выборов в Крыму и угрозы в адрес участников избирательного процесса.
Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором назвал проведение местных выборов в Крыму нелегитимным, охарактеризовав их как фарс, нарушение норм и принципов международного права. В украинском ведомстве также пригрозили всем причастным к подготовке и проведению выборов привлечением к ответственности по законам.
"Подобные заявления звучат на протяжении последних десяти лет. Есть такое понятие, как фантомные боли, поэтому, видно, киевские власти никак не могут успокоиться и постоянно пытаются объявить наши выборы нелегитимными или несостоявшимися, хотя сами абсолютно неполноценны по сути. Как говорится, собака лает, а караван идет", - сказал Малышев РИА Новости.
По его словам, угрозы со стороны Украины
никоим образом не отразятся на проведении выборов и их результатах.
"Все эти угрозы ровным счетом пусты", - сказал глава избиркома.
Восьмого сентября в Крыму последний день, когда крымчане могут проголосовать на выборах депутатов в парламент республики и местные советы. -0-