https://ria.ru/20240908/krym-1971413699.html

В Крыму назвали заявления Киева о нелегитимности выборов фантомными болями

В Крыму назвали заявления Киева о нелегитимности выборов фантомными болями - РИА Новости, 08.09.2024

В Крыму назвали заявления Киева о нелегитимности выборов фантомными болями

Председатель крымской избирательной комиссии Михаил Малышев назвал фантомными болями заявление МИД Украины о нелегитимности выборов в Крыму и угрозы в адрес... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:39

2024-09-08T14:39

2024-09-08T14:39

украина

михаил малышев

киев

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Председатель крымской избирательной комиссии Михаил Малышев назвал фантомными болями заявление МИД Украины о нелегитимности выборов в Крыму и угрозы в адрес участников избирательного процесса. Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором назвал проведение местных выборов в Крыму нелегитимным, охарактеризовав их как фарс, нарушение норм и принципов международного права. В украинском ведомстве также пригрозили всем причастным к подготовке и проведению выборов привлечением к ответственности по законам. "Подобные заявления звучат на протяжении последних десяти лет. Есть такое понятие, как фантомные боли, поэтому, видно, киевские власти никак не могут успокоиться и постоянно пытаются объявить наши выборы нелегитимными или несостоявшимися, хотя сами абсолютно неполноценны по сути. Как говорится, собака лает, а караван идет", - сказал Малышев РИА Новости. По его словам, угрозы со стороны Украины никоим образом не отразятся на проведении выборов и их результатах. "Все эти угрозы ровным счетом пусты", - сказал глава избиркома. Восьмого сентября в Крыму последний день, когда крымчане могут проголосовать на выборах депутатов в парламент республики и местные советы. -0-

https://ria.ru/20240908/krym-1971404868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, михаил малышев, киев, политика