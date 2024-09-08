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В Крыму прокомментировали заявление МИД Украины о выборах на полуострове - РИА Новости, 08.09.2024
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13:51 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/krym-1971404868.html
В Крыму прокомментировали заявление МИД Украины о выборах на полуострове
В Крыму прокомментировали заявление МИД Украины о выборах на полуострове - РИА Новости, 08.09.2024
В Крыму прокомментировали заявление МИД Украины о выборах на полуострове
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление МИД Украины о выборах в Крыму попыткой дискредитации и добавил, что усилия киевских властей... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:51
2024-09-08T13:51
заур смирнов
политика
выборы в россии — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление МИД Украины о выборах в Крыму попыткой дискредитации и добавил, что усилия киевских властей подорвать основы межнационального единства на полуострове бесполезны. Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором назвал проведение местных выборов в Крыму нелегитимным, охарактеризовав их как фарс, нарушение норм и принципов международного права. В украинском ведомстве также пригрозили всем причастным к подготовке и проведению выборов привлечением к ответственности по законам Украины. "Усилия и попытки Украины дискредитировать выборы в Крыму и подорвать основы нашего межнационального единства оказались бесполезны. Очередные выборы, которые проходят на полуострове, демонстрируют небывалую сплоченность людей разных национальностей", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, представители всех этносов и конфессий, проживающие на полуострове, сегодня не только активные избиратели, но и кандидаты в депутаты разных уровней от ведущих политических сил страны. Восьмого сентября в Крыму последний день, когда крымчане могут проголосовать на выборах депутатов в парламент республики и местные советы. По итогам двух дней голосования в выборах приняли участие более 33% избирателей.
https://ria.ru/20240906/vybory-1970986474.html
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заур смирнов, политика, выборы в россии — 2024
Заур Смирнов, Политика, Выборы в России — 2024
В Крыму прокомментировали заявление МИД Украины о выборах на полуострове

Смирнов: попытки Киева дискредитировать выборы в Крыму оказались бесполезными

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление МИД Украины о выборах в Крыму попыткой дискредитации и добавил, что усилия киевских властей подорвать основы межнационального единства на полуострове бесполезны.
Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором назвал проведение местных выборов в Крыму нелегитимным, охарактеризовав их как фарс, нарушение норм и принципов международного права. В украинском ведомстве также пригрозили всем причастным к подготовке и проведению выборов привлечением к ответственности по законам Украины.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах депутатов в Госсовет и Законодательное собрание на избирательном участке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Аксенов проголосовал на выборах в Крыму
6 сентября, 10:18
"Усилия и попытки Украины дискредитировать выборы в Крыму и подорвать основы нашего межнационального единства оказались бесполезны. Очередные выборы, которые проходят на полуострове, демонстрируют небывалую сплоченность людей разных национальностей", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, представители всех этносов и конфессий, проживающие на полуострове, сегодня не только активные избиратели, но и кандидаты в депутаты разных уровней от ведущих политических сил страны.
Восьмого сентября в Крыму последний день, когда крымчане могут проголосовать на выборах депутатов в парламент республики и местные советы. По итогам двух дней голосования в выборах приняли участие более 33% избирателей.
Голосование на участке № 3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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