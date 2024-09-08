https://ria.ru/20240908/krym-1971404868.html

В Крыму прокомментировали заявление МИД Украины о выборах на полуострове

В Крыму прокомментировали заявление МИД Украины о выборах на полуострове - РИА Новости, 08.09.2024

В Крыму прокомментировали заявление МИД Украины о выборах на полуострове

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление МИД Украины о выборах в Крыму попыткой дискредитации и добавил, что усилия киевских властей... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:51

2024-09-08T13:51

2024-09-08T13:51

заур смирнов

политика

выборы в россии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление МИД Украины о выборах в Крыму попыткой дискредитации и добавил, что усилия киевских властей подорвать основы межнационального единства на полуострове бесполезны. Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором назвал проведение местных выборов в Крыму нелегитимным, охарактеризовав их как фарс, нарушение норм и принципов международного права. В украинском ведомстве также пригрозили всем причастным к подготовке и проведению выборов привлечением к ответственности по законам Украины. "Усилия и попытки Украины дискредитировать выборы в Крыму и подорвать основы нашего межнационального единства оказались бесполезны. Очередные выборы, которые проходят на полуострове, демонстрируют небывалую сплоченность людей разных национальностей", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, представители всех этносов и конфессий, проживающие на полуострове, сегодня не только активные избиратели, но и кандидаты в депутаты разных уровней от ведущих политических сил страны. Восьмого сентября в Крыму последний день, когда крымчане могут проголосовать на выборах депутатов в парламент республики и местные советы. По итогам двух дней голосования в выборах приняли участие более 33% избирателей.

https://ria.ru/20240906/vybory-1970986474.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

заур смирнов, политика, выборы в россии — 2024