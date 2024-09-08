https://ria.ru/20240908/kot-1971425766.html

Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил ссылкой новым соседям

Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил ссылкой новым соседям - РИА Новости, 08.09.2024

Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил ссылкой новым соседям

Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри написал статью для газеты Sunday Times, в которой пригрозил ссылкой новым сожителям в случае... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:42

2024-09-08T15:42

2024-09-08T15:42

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри написал статью для газеты Sunday Times, в которой пригрозил ссылкой новым сожителям в случае неподчинения. Ларри рассказал, что премьер-министр Кир Стармер перевез в резиденцию свою кошку Джо-Джо, а затем завел для детей сибирского котенка. "Какой совет я могу дать этим кошачьим новичкам? Как и все новые лица в Вестминстере, они придут с широко раскрытыми глазами и оптимизмом относительно своих способностей изменить все к лучшему, а затем обнаружат, что они здесь для того, чтобы помочь удержаться у власти кому-то другому – мне. Они здесь не для того, чтобы заменить Ларри, а для того, чтобы удержать его на месте. Как только они примут этот факт, мы поладим. Если они откажутся, их ожидает ссылка", - говорится в статье Ларри. Ранее газета Times сообщала со ссылкой на источники в правительстве, что британские власти разработали план на случай смерти 17-летнего кота, служащего в резиденции британского премьер-министра. Он получил название "Ларри Бриджес", что является ироничной отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты деталей подготовки к кончине членов монаршей семьи. В частности, были специально отобраны фотографии Ларри для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках правительственных систем. Пресс-релиз и материалы для соцсетей также считаются "готовыми к печальному дню его ухода". Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.

https://ria.ru/20240903/velikobritaniya-1970290707.html

https://ria.ru/20240707/kot-1957960767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, кир стармер, маргарет тэтчер, тони блэр