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Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил ссылкой новым соседям - РИА Новости, 08.09.2024
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15:42 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/kot-1971425766.html
Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил ссылкой новым соседям
Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил ссылкой новым соседям - РИА Новости, 08.09.2024
Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил ссылкой новым соседям
Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри написал статью для газеты Sunday Times, в которой пригрозил ссылкой новым сожителям в случае... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:42
2024-09-08T15:42
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри написал статью для газеты Sunday Times, в которой пригрозил ссылкой новым сожителям в случае неподчинения. Ларри рассказал, что премьер-министр Кир Стармер перевез в резиденцию свою кошку Джо-Джо, а затем завел для детей сибирского котенка. "Какой совет я могу дать этим кошачьим новичкам? Как и все новые лица в Вестминстере, они придут с широко раскрытыми глазами и оптимизмом относительно своих способностей изменить все к лучшему, а затем обнаружат, что они здесь для того, чтобы помочь удержаться у власти кому-то другому – мне. Они здесь не для того, чтобы заменить Ларри, а для того, чтобы удержать его на месте. Как только они примут этот факт, мы поладим. Если они откажутся, их ожидает ссылка", - говорится в статье Ларри. Ранее газета Times сообщала со ссылкой на источники в правительстве, что британские власти разработали план на случай смерти 17-летнего кота, служащего в резиденции британского премьер-министра. Он получил название "Ларри Бриджес", что является ироничной отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты деталей подготовки к кончине членов монаршей семьи. В частности, были специально отобраны фотографии Ларри для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках правительственных систем. Пресс-релиз и материалы для соцсетей также считаются "готовыми к печальному дню его ухода". Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
https://ria.ru/20240903/velikobritaniya-1970290707.html
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в мире, великобритания, кир стармер, маргарет тэтчер, тони блэр
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр
Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил ссылкой новым соседям

Кот Ларри пригрозил новым соседям изгнанием в случае неповиновения

© AP Photo / Frank AugsteinКот Ларри британского премьер-министра
Кот Ларри британского премьер-министра - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Кот Ларри британского премьер-министра. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри написал статью для газеты Sunday Times, в которой пригрозил ссылкой новым сожителям в случае неподчинения.
Ларри рассказал, что премьер-министр Кир Стармер перевез в резиденцию свою кошку Джо-Джо, а затем завел для детей сибирского котенка.
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Новый котенок премьера Британии будет подчиняться коту Ларри
3 сентября, 15:38
"Какой совет я могу дать этим кошачьим новичкам? Как и все новые лица в Вестминстере, они придут с широко раскрытыми глазами и оптимизмом относительно своих способностей изменить все к лучшему, а затем обнаружат, что они здесь для того, чтобы помочь удержаться у власти кому-то другому – мне. Они здесь не для того, чтобы заменить Ларри, а для того, чтобы удержать его на месте. Как только они примут этот факт, мы поладим. Если они откажутся, их ожидает ссылка", - говорится в статье Ларри.
Ранее газета Times сообщала со ссылкой на источники в правительстве, что британские власти разработали план на случай смерти 17-летнего кота, служащего в резиденции британского премьер-министра. Он получил название "Ларри Бриджес", что является ироничной отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты деталей подготовки к кончине членов монаршей семьи. В частности, были специально отобраны фотографии Ларри для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках правительственных систем. Пресс-релиз и материалы для соцсетей также считаются "готовыми к печальному дню его ухода".
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
Котенок сибирской породы кошек - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
СМИ: у живущего 14 лет на Даунинг-стрит кота Ларри появится нежданный сосед
7 июля, 04:02
 
В миреВеликобританияКир СтармерМаргарет ТэтчерТони Блэр
 
 
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