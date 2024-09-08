https://ria.ru/20240908/kitaj-1971421670.html
Китай отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в производство
Китай отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в производство - РИА Новости, 08.09.2024
Китай отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в производство
Китай с 1 ноября снимет все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор, следует из совместного решения Государственного комитета по... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:23
2024-09-08T15:23
2024-09-08T15:23
экономика
китай
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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Китай с 1 ноября снимет все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор, следует из совместного решения Государственного комитета по развитию и реформам и министерства коммерции КНР, опубликованного в воскресенье. Как указывается в документе, Китай отменит последние существующие ограничения, полностью открыв производственный сектор для иностранных инвестиций. В документе указывается, что соответствующее решение “демонстрирует непоколебимую решимость Китая содействовать либерализации и упрощению процедур инвестирования, а также его ответственность за содействие глобальной открытости и сотрудничеству”.
https://ria.ru/20240624/kitay-1954953044.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай
Китай отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в производство
Китай с 1 ноября снимет все ограничения на инвестиции в производственный сектор
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Китай с 1 ноября снимет все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор, следует из совместного решения Государственного комитета по развитию и реформам и министерства коммерции КНР, опубликованного в воскресенье.
Как указывается в документе, Китай отменит последние существующие ограничения, полностью открыв производственный сектор для иностранных инвестиций.
В документе указывается, что соответствующее решение “демонстрирует непоколебимую решимость Китая содействовать либерализации и упрощению процедур инвестирования, а также его ответственность за содействие глобальной открытости и сотрудничеству”.