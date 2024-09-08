https://ria.ru/20240908/kiberataka-1971435269.html
Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ
Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ
Роскомнадзор с начала года в период подготовки к выборным кампаниям зафиксировал 167 аварийных ситуаций на сетях связей, а также 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:39
2024-09-08T16:39
2024-09-08T16:39
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Роскомнадзор с начала года в период подготовки к выборным кампаниям зафиксировал 167 аварийных ситуаций на сетях связей, а также 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, инфраструктуру департамента информационных технологий Москвы и дистанционного электронного голосования, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. "В период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксировано 167 аварийных ситуаций на сетях связей, обеспечивающих работу избирательный кампаний всех уровней. Приняты меры реагирования. Также нами зафиксировано 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, (ДИТ - ред.) Москвы и ДЭГ", - сообщил Зайцев на сессии "Электоральная безопасность в Интернете" в ЦИК РФ. Он отметил, что общая продолжительность продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 42 минуты. Для защиты от внешнего воздействия Роскомнадзор организовал круглосуточный мониторинг на сентябрьской кампании на 17 ресурсах инфраструктуры ЦИК, 39 ресурсах ДЭГ и 37 ресурсах ДИТ Москвы, добавил Зайцев. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходят около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/kiberataki-1971426781.html
https://ria.ru/20240908/ataki-1971356113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, технологии, москва, россия, абакан, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Политика, Технологии, Москва, Россия, Абакан, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ
Роскомнадзор: с начала года на ресурсы ЦИК и ДЭГ зафиксировано 222 атаки
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Роскомнадзор с начала года в период подготовки к выборным кампаниям зафиксировал 167 аварийных ситуаций на сетях связей, а также 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, инфраструктуру департамента информационных технологий Москвы и дистанционного электронного голосования, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
"В период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксировано 167 аварийных ситуаций на сетях связей, обеспечивающих работу избирательный кампаний всех уровней. Приняты меры реагирования. Также нами зафиксировано 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, (ДИТ - ред.) Москвы и ДЭГ", - сообщил Зайцев на сессии "Электоральная безопасность в Интернете" в ЦИК РФ.
Он отметил, что общая продолжительность продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 42 минуты. Для защиты от внешнего воздействия Роскомнадзор организовал круглосуточный мониторинг на сентябрьской кампании на 17 ресурсах инфраструктуры ЦИК, 39 ресурсах ДЭГ и 37 ресурсах ДИТ Москвы, добавил Зайцев.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходят около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.