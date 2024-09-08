https://ria.ru/20240908/kiberataka-1971435269.html

Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024

Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

Роскомнадзор с начала года в период подготовки к выборным кампаниям зафиксировал 167 аварийных ситуаций на сетях связей, а также 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:39

2024-09-08T16:39

2024-09-08T16:39

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технологии

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Роскомнадзор с начала года в период подготовки к выборным кампаниям зафиксировал 167 аварийных ситуаций на сетях связей, а также 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, инфраструктуру департамента информационных технологий Москвы и дистанционного электронного голосования, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. "В период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксировано 167 аварийных ситуаций на сетях связей, обеспечивающих работу избирательный кампаний всех уровней. Приняты меры реагирования. Также нами зафиксировано 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, (ДИТ - ред.) Москвы и ДЭГ", - сообщил Зайцев на сессии "Электоральная безопасность в Интернете" в ЦИК РФ. Он отметил, что общая продолжительность продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 42 минуты. Для защиты от внешнего воздействия Роскомнадзор организовал круглосуточный мониторинг на сентябрьской кампании на 17 ресурсах инфраструктуры ЦИК, 39 ресурсах ДЭГ и 37 ресурсах ДИТ Москвы, добавил Зайцев. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходят около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/kiberataki-1971426781.html

https://ria.ru/20240908/ataki-1971356113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, технологии, москва, россия, абакан, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф