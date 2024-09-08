https://ria.ru/20240908/khusity-1971337109.html

Хуситы сбили беспилотник США MQ-9 Reaper

Хуситы сбили беспилотник США MQ-9 Reaper - РИА Новости, 08.09.2024

Хуситы сбили беспилотник США MQ-9 Reaper

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что сбило на северо-западе страны восьмой по счету с осени прошлого года... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T00:01

2024-09-08T00:01

2024-09-08T01:42

в мире

йемен

сша

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

мариб (мухафаза)

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ДОХА, 8 сен — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что сбило на северо-западе страны восьмой по счету с осени прошлого года разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper, который выполнял разведку над провинцией Мариб, сообщил военный представитель организации Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира"."Сбит американский беспилотник MQ-9 во время выполнения вражеских задач в небе провинции Мариб. Этот беспилотник стал восьмым по счету летательным аппаратом такого типа, сбитым за время битвы и священного джихада в поддержку Газы", — отметил Сариа.Ранее лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси пригрозил расширением операций против Израиля и поддерживающих его западных стран на суше. Он подчеркнул, что "враги будут застигнуты врасплох на суше так же, как они были застигнуты врасплох на море с помощью новых технологий, которые помогут нанести им вред". Аль-Хуси также заявил, что ответ на бомбардировку Израилем порта Ходейда на западе Йемена приближается.

https://ria.ru/20240905/husity-1970928864.html

йемен

сша

мариб (мухафаза)

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в мире, йемен, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене, мариб (мухафаза)