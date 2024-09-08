Рейтинг@Mail.ru
Хуситы сбили беспилотник США MQ-9 Reaper - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 08.09.2024 (обновлено: 01:42 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/khusity-1971337109.html
Хуситы сбили беспилотник США MQ-9 Reaper
Хуситы сбили беспилотник США MQ-9 Reaper - РИА Новости, 08.09.2024
Хуситы сбили беспилотник США MQ-9 Reaper
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что сбило на северо-западе страны восьмой по счету с осени прошлого года... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T00:01
2024-09-08T01:42
в мире
йемен
сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
мариб (мухафаза)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_466:622:2166:1578_1920x0_80_0_0_0311fdca25d8820c4c34b45602fd2119.jpg
ДОХА, 8 сен — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что сбило на северо-западе страны восьмой по счету с осени прошлого года разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper, который выполнял разведку над провинцией Мариб, сообщил военный представитель организации Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира"."Сбит американский беспилотник MQ-9 во время выполнения вражеских задач в небе провинции Мариб. Этот беспилотник стал восьмым по счету летательным аппаратом такого типа, сбитым за время битвы и священного джихада в поддержку Газы", — отметил Сариа.Ранее лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси пригрозил расширением операций против Израиля и поддерживающих его западных стран на суше. Он подчеркнул, что "враги будут застигнуты врасплох на суше так же, как они были застигнуты врасплох на море с помощью новых технологий, которые помогут нанести им вред". Аль-Хуси также заявил, что ответ на бомбардировку Израилем порта Ходейда на западе Йемена приближается.
https://ria.ru/20240905/husity-1970928864.html
йемен
сша
мариб (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_338:433:2167:1804_1920x0_80_0_0_a527a976a086002740eda7644f7a0087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене, мариб (мухафаза)
В мире, Йемен, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене, Мариб (мухафаза)
Хуситы сбили беспилотник США MQ-9 Reaper

Хуситы заявили, что сбили в Йемене уже восьмой беспилотник США MQ-9 Reaper

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 8 сен — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что сбило на северо-западе страны восьмой по счету с осени прошлого года разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper, который выполнял разведку над провинцией Мариб, сообщил военный представитель организации Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
«
"Сбит американский беспилотник MQ-9 во время выполнения вражеских задач в небе провинции Мариб. Этот беспилотник стал восьмым по счету летательным аппаратом такого типа, сбитым за время битвы и священного джихада в поддержку Газы", — отметил Сариа.
Ранее лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси пригрозил расширением операций против Израиля и поддерживающих его западных стран на суше. Он подчеркнул, что "враги будут застигнуты врасплох на суше так же, как они были застигнуты врасплох на море с помощью новых технологий, которые помогут нанести им вред".
Аль-Хуси также заявил, что ответ на бомбардировку Израилем порта Ходейда на западе Йемена приближается.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Лидер хуситов пригрозил расширением операций на суше
5 сентября, 22:28
 
В миреЙеменСШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВоенная операция США и Британии в ЙеменеМариб (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала