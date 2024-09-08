https://ria.ru/20240908/kherson-1971378756.html

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в пригороде Херсона

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в пригороде Херсона - РИА Новости, 08.09.2024

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в пригороде Херсона

Удар нанесен в пригороде подконтрольного Киеву Херсона в субботу вечером по пункту дислокации ВСУ и месту ремонта военной техники, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:31

2024-09-08T11:31

2024-09-08T11:31

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

днепр (город)

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде подконтрольного Киеву Херсона в субботу вечером по пункту дислокации ВСУ и месту ремонта военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Поздно вечером 7 сентября в городе Херсон прозвучал взрыв... Ближе к часу ночи было несколько попаданий в селе Камышаны, южный пригород Херсона. Под удар попали автобаза и общежития по улице Широкая, которые использовались ВСУ как пункт временной дислокации личного состава и место стоянки и ремонта военной техники", - заявил Лебедев РИА Новости. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , днепр (город), сергей лебедев, безопасность