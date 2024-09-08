https://ria.ru/20240908/kherson-1971378756.html
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в пригороде Херсона
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в пригороде Херсона - РИА Новости, 08.09.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в пригороде Херсона
Удар нанесен в пригороде подконтрольного Киеву Херсона в субботу вечером по пункту дислокации ВСУ и месту ремонта военной техники, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:31
2024-09-08T11:31
2024-09-08T11:31
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
днепр (город)
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде подконтрольного Киеву Херсона в субботу вечером по пункту дислокации ВСУ и месту ремонта военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Поздно вечером 7 сентября в городе Херсон прозвучал взрыв... Ближе к часу ночи было несколько попаданий в селе Камышаны, южный пригород Херсона. Под удар попали автобаза и общежития по улице Широкая, которые использовались ВСУ как пункт временной дислокации личного состава и место стоянки и ремонта военной техники", - заявил Лебедев РИА Новости. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
россия
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , днепр (город), сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в пригороде Херсона
Подполье: ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в пригороде Херсона