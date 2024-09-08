https://ria.ru/20240908/khabarovsk-1971384190.html

На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей

На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей

Более 31% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 18.00 (11.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов в губернаторы,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:03

2024-09-08T12:03

2024-09-08T12:39

политика

хабаровский край

дмитрий демешин

единая россия

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выборы в россии — 2024

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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Более 31% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 18.00 (11.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов в губернаторы, сообщает региональный избирком. Голосование проводится в регионе проходит с 6 по 8 сентября. "Активность избирателей Хабаровского края на досрочных выборах губернатора Хабаровского края по состоянию на 18.00 (11.00 мск) 8 сентября составила 31.09%. Выборы на территории края выходят на финишную прямую", - сообщает крайизбирком. На кресло губернатора претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди").

https://ria.ru/20240908/kemerovo-1971374097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, кпрф, коммунисты россии, выборы в россии — 2024