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На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей - РИА Новости, 08.09.2024
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12:03 08.09.2024 (обновлено: 12:39 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/khabarovsk-1971384190.html
На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей
На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей
Более 31% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 18.00 (11.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов в губернаторы,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:03
2024-09-08T12:39
политика
хабаровский край
дмитрий демешин
единая россия
кпрф
коммунисты россии
выборы в россии — 2024
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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Более 31% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 18.00 (11.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов в губернаторы, сообщает региональный избирком. Голосование проводится в регионе проходит с 6 по 8 сентября. "Активность избирателей Хабаровского края на досрочных выборах губернатора Хабаровского края по состоянию на 18.00 (11.00 мск) 8 сентября составила 31.09%. Выборы на территории края выходят на финишную прямую", - сообщает крайизбирком. На кресло губернатора претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди").
https://ria.ru/20240908/kemerovo-1971374097.html
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политика, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, кпрф, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Единая Россия, КПРФ, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей

На выборах главы Хабаровского края проголосовали более 31 процента избирателей

© Фото : Избирательная комиссия Хабаровского края/ВКонтактеГолосование на выборах в Хабаровском крае
Голосование на выборах в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Избирательная комиссия Хабаровского края/ВКонтакте
Голосование на выборах в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Более 31% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 18.00 (11.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов в губернаторы, сообщает региональный избирком.
Голосование проводится в регионе проходит с 6 по 8 сентября.
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"Активность избирателей Хабаровского края на досрочных выборах губернатора Хабаровского края по состоянию на 18.00 (11.00 мск) 8 сентября составила 31.09%. Выборы на территории края выходят на финишную прямую", - сообщает крайизбирком.
На кресло губернатора претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди").
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ПолитикаХабаровский крайДмитрий ДемешинЕдиная РоссияКПРФКоммунисты РоссииВыборы в России — 2024
 
 
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