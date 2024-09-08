https://ria.ru/20240908/khabarovsk-1971384190.html
На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей
На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей
Более 31% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 18.00 (11.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов в губернаторы,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:03
2024-09-08T12:03
2024-09-08T12:39
политика
хабаровский край
дмитрий демешин
единая россия
кпрф
коммунисты россии
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971389664_0:63:922:582_1920x0_80_0_0_37ec00d23e039832a7cac931b9e64963.jpg
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Более 31% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 18.00 (11.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов в губернаторы, сообщает региональный избирком. Голосование проводится в регионе проходит с 6 по 8 сентября. "Активность избирателей Хабаровского края на досрочных выборах губернатора Хабаровского края по состоянию на 18.00 (11.00 мск) 8 сентября составила 31.09%. Выборы на территории края выходят на финишную прямую", - сообщает крайизбирком. На кресло губернатора претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди").
https://ria.ru/20240908/kemerovo-1971374097.html
https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971376026.html
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971389664_0:42:922:734_1920x0_80_0_0_4e89bade3193133d6f430957c12a368c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, кпрф, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Единая Россия, КПРФ, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 31 процента избирателей
На выборах главы Хабаровского края проголосовали более 31 процента избирателей