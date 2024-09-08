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Кемеровская область лидирует по явке на выборах глав регионов - РИА Новости, 08.09.2024
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11:03 08.09.2024 (обновлено: 11:54 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/kemerovo-1971374097.html
Кемеровская область лидирует по явке на выборах глав регионов
Кемеровская область лидирует по явке на выборах глав регионов - РИА Новости, 08.09.2024
Кемеровская область лидирует по явке на выборах глав регионов
Кемеровская область лидирует по явке на выборах руководства регионов, она составляет более 58%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:03
2024-09-08T11:54
политика
кемеровская область
россия
абакан
элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Кемеровская область лидирует по явке на выборах руководства регионов, она составляет более 58%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе Единого дня голосования. "На выборах высших должностных лиц Кемеровская область всегда вне конкуренции. &lt;...&gt; Там очереди, люди идут голосую, сейчас уже почти 60%", — сказала она. Согласно информации на экранах в информцентре ЦИК России, явка в Кемеровской области составила уже более 58%. Кроме того, в Курской области явка на выборах губернатора составила 52,47%, в Калмыкии — более 49%, Волгоградской области — 44,4%, Самарской области — 41.81%, Вологодской области — 38,66%, Тульской области — 37,74%, Астраханской области — 36,19%, Хабаровском крае — 31%, Челябинской области — 26,10%.Помимо этого в Ханты-Мансийском автономном округе депутаты региональной думы избрали губернатором врио главы округа Руслана Кухарука.С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.В большинстве регионов голосование продлится три дня, основным станет 8 сентября.
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политика, кемеровская область, россия, абакан, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Кемеровская область, Россия, Абакан, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Кемеровская область лидирует по явке на выборах глав регионов

Кемеровская область лидирует по явке на выборах глав регионов с 58 процентами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах
Девушка голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка голосует на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Кемеровская область лидирует по явке на выборах руководства регионов, она составляет более 58%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе Единого дня голосования.
"На выборах высших должностных лиц Кемеровская область всегда вне конкуренции. <...> Там очереди, люди идут голосую, сейчас уже почти 60%", — сказала она.
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Порядка 3,5 миллиона избирателей в России проголосовали через ДЭГ
11:14
Согласно информации на экранах в информцентре ЦИК России, явка в Кемеровской области составила уже более 58%.
Кроме того, в Курской области явка на выборах губернатора составила 52,47%, в Калмыкии — более 49%, Волгоградской области — 44,4%, Самарской области — 41.81%, Вологодской области — 38,66%, Тульской области — 37,74%, Астраханской области — 36,19%, Хабаровском крае — 31%, Челябинской области — 26,10%.
Помимо этого в Ханты-Мансийском автономном округе депутаты региональной думы избрали губернатором врио главы округа Руслана Кухарука.
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Единый день голосования проходит в экстремальных условиях, заявила Памфлова
11:09
С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.
Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.
В большинстве регионов голосование продлится три дня, основным станет 8 сентября.
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно
09:01
 
ПолитикаКемеровская областьРоссияАбаканЭлла ПамфиловаГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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