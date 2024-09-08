Кемеровская область лидирует по явке на выборах глав регионов
Кемеровская область лидирует по явке на выборах глав регионов с 58 процентами
Девушка голосует на выборах. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Кемеровская область лидирует по явке на выборах руководства регионов, она составляет более 58%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе Единого дня голосования.
"На выборах высших должностных лиц Кемеровская область всегда вне конкуренции. <...> Там очереди, люди идут голосую, сейчас уже почти 60%", — сказала она.
Согласно информации на экранах в информцентре ЦИК России, явка в Кемеровской области составила уже более 58%.
Кроме того, в Курской области явка на выборах губернатора составила 52,47%, в Калмыкии — более 49%, Волгоградской области — 44,4%, Самарской области — 41.81%, Вологодской области — 38,66%, Тульской области — 37,74%, Астраханской области — 36,19%, Хабаровском крае — 31%, Челябинской области — 26,10%.
Помимо этого в Ханты-Мансийском автономном округе депутаты региональной думы избрали губернатором врио главы округа Руслана Кухарука.
С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.
В большинстве регионов голосование продлится три дня, основным станет 8 сентября.