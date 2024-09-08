https://ria.ru/20240908/kemerovo-1971374097.html

Кемеровская область лидирует по явке на выборах глав регионов

Кемеровская область лидирует по явке на выборах глав регионов - РИА Новости, 08.09.2024

Кемеровская область лидирует по явке на выборах глав регионов

Кемеровская область лидирует по явке на выборах руководства регионов, она составляет более 58%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:03

2024-09-08T11:03

2024-09-08T11:54

политика

кемеровская область

россия

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Кемеровская область лидирует по явке на выборах руководства регионов, она составляет более 58%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе Единого дня голосования. "На выборах высших должностных лиц Кемеровская область всегда вне конкуренции. <...> Там очереди, люди идут голосую, сейчас уже почти 60%", — сказала она. Согласно информации на экранах в информцентре ЦИК России, явка в Кемеровской области составила уже более 58%. Кроме того, в Курской области явка на выборах губернатора составила 52,47%, в Калмыкии — более 49%, Волгоградской области — 44,4%, Самарской области — 41.81%, Вологодской области — 38,66%, Тульской области — 37,74%, Астраханской области — 36,19%, Хабаровском крае — 31%, Челябинской области — 26,10%.Помимо этого в Ханты-Мансийском автономном округе депутаты региональной думы избрали губернатором врио главы округа Руслана Кухарука.С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.В большинстве регионов голосование продлится три дня, основным станет 8 сентября.

https://ria.ru/20240908/deg-1971376146.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, кемеровская область, россия, абакан, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024