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Явка на выборах главы Калмыкии к середине дня составила 52 процента - РИА Новости, 08.09.2024
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13:41 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/kalmykiya-1971402809.html
Явка на выборах главы Калмыкии к середине дня составила 52 процента
Явка на выборах главы Калмыкии к середине дня составила 52 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах главы Калмыкии к середине дня составила 52 процента
Явка на выборах главы Калмыкии на 12.00 воскресенья составила 52%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:41
2024-09-08T13:41
политика
республика калмыкия
бату хасиков
единая россия
кпрф
лдпр
выборы в россии — 2024
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ВОЛГОГРАД , 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 12.00 воскресенья составила 52%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "На 12.00 часов на выборах главы Республики Калмыкия проголосовало более 52% от общего числа избирателей региона", - говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 08.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков ("Единая Россия"), Айса Баянова ("Новые люди"), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР). Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".
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политика, республика калмыкия, бату хасиков, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Калмыкия, Бату Хасиков, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Калмыкии к середине дня составила 52 процента

Явка на выборах главы Калмыкии на 12:00 воскресенья составила 52 процента

© Фото : Избирательная комиссия Республики Калмыкия/TelegramГолосование на выборах главы Калмыкии
Голосование на выборах главы Калмыкии - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Избирательная комиссия Республики Калмыкия/Telegram
Голосование на выборах главы Калмыкии
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ВОЛГОГРАД , 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 12.00 воскресенья составила 52%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
"На 12.00 часов на выборах главы Республики Калмыкия проголосовало более 52% от общего числа избирателей региона", - говорится в сообщении избиркома.
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В пятницу в 08.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков ("Единая Россия"), Айса Баянова ("Новые люди"), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР).
Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".
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ПолитикаРеспублика КалмыкияБату ХасиковЕдиная РоссияКПРФЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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