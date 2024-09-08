https://ria.ru/20240908/javka-1971476459.html

Явка на выборах в Липецкой области превысила 51 процент

Явка на выборах в Липецкой области превысила 51 процент - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Липецкой области превысила 51 процент

Явка избирателей на 18.00 мск в третий день голосования на выборах губернатора Липецкой области составила 51,48%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:08

2024-09-08T21:08

2024-09-08T21:08

политика

липецкая область

липецк

игорь артамонов

единая россия

лдпр

коммунисты россии

выборы в россии — 2024

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 18.00 мск в третий день голосования на выборах губернатора Липецкой области составила 51,48%, сообщает избирком региона. "Явка на избирательные участки: Липецкая область: 51,48%. Липецк: 27,70%", - сообщили в Telegram-канале избиркома по Липецкой области. По данным избиркома, системой дистанционного голосования воспользовались 93,02% избирателей региона от общего числа подавших заявки. Выборы губернатора Липецкой области проходили три дня, с 6 по 8 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 833 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Липецкой области зарегистрированы 892 575 избирателей. За пост руководителя региона борются пять кандидатов: действующий губернатор Игорь Артамонов от "Единой России", Полина Валентинова от партии "Новые люди", Лариса Ксенофонтова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Анатолий Емельянов от ЛДПР и Юрий Логинов от партии "Коммунисты России". Предыдущие выборы губернатора Липецкой области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка избирателей составила 40, 33%.

https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971124974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, липецкая область, липецк, игорь артамонов, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024