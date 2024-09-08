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Явка на выборах в Липецкой области превысила 51 процент - РИА Новости, 08.09.2024
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21:08 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/javka-1971476459.html
Явка на выборах в Липецкой области превысила 51 процент
Явка на выборах в Липецкой области превысила 51 процент - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Липецкой области превысила 51 процент
Явка избирателей на 18.00 мск в третий день голосования на выборах губернатора Липецкой области составила 51,48%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:08
2024-09-08T21:08
политика
липецкая область
липецк
игорь артамонов
единая россия
лдпр
коммунисты россии
выборы в россии — 2024
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 18.00 мск в третий день голосования на выборах губернатора Липецкой области составила 51,48%, сообщает избирком региона. "Явка на избирательные участки: Липецкая область: 51,48%. Липецк: 27,70%", - сообщили в Telegram-канале избиркома по Липецкой области. По данным избиркома, системой дистанционного голосования воспользовались 93,02% избирателей региона от общего числа подавших заявки. Выборы губернатора Липецкой области проходили три дня, с 6 по 8 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 833 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Липецкой области зарегистрированы 892 575 избирателей. За пост руководителя региона борются пять кандидатов: действующий губернатор Игорь Артамонов от "Единой России", Полина Валентинова от партии "Новые люди", Лариса Ксенофонтова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Анатолий Емельянов от ЛДПР и Юрий Логинов от партии "Коммунисты России". Предыдущие выборы губернатора Липецкой области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка избирателей составила 40, 33%.
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политика, липецкая область, липецк, игорь артамонов, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Липецкой области превысила 51 процент

Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 51,48%

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работа Информационного центра ЦИК РФ
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 18.00 мск в третий день голосования на выборах губернатора Липецкой области составила 51,48%, сообщает избирком региона.
«
"Явка на избирательные участки: Липецкая область: 51,48%. Липецк: 27,70%", - сообщили в Telegram-канале избиркома по Липецкой области.
Открытие информационного центра с на период проведения выборов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Единый день голосования в России
Вчера, 00:10
По данным избиркома, системой дистанционного голосования воспользовались 93,02% избирателей региона от общего числа подавших заявки.
Выборы губернатора Липецкой области проходили три дня, с 6 по 8 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 833 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Липецкой области зарегистрированы 892 575 избирателей.
За пост руководителя региона борются пять кандидатов: действующий губернатор Игорь Артамонов от "Единой России", Полина Валентинова от партии "Новые люди", Лариса Ксенофонтова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Анатолий Емельянов от ЛДПР и Юрий Логинов от партии "Коммунисты России".
Предыдущие выборы губернатора Липецкой области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка избирателей составила 40, 33%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаЛипецкая областьЛипецкИгорь АртамоновЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты РоссииВыборы в России — 2024
 
 
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