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Явка на выборах в Липецкой области превысила 51 процент
Явка на выборах в Липецкой области превысила 51 процент - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Липецкой области превысила 51 процент
Явка избирателей на 18.00 мск в третий день голосования на выборах губернатора Липецкой области составила 51,48%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:08
2024-09-08T21:08
2024-09-08T21:08
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выборы в россии — 2024
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 18.00 мск в третий день голосования на выборах губернатора Липецкой области составила 51,48%, сообщает избирком региона. "Явка на избирательные участки: Липецкая область: 51,48%. Липецк: 27,70%", - сообщили в Telegram-канале избиркома по Липецкой области. По данным избиркома, системой дистанционного голосования воспользовались 93,02% избирателей региона от общего числа подавших заявки. Выборы губернатора Липецкой области проходили три дня, с 6 по 8 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 833 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Липецкой области зарегистрированы 892 575 избирателей. За пост руководителя региона борются пять кандидатов: действующий губернатор Игорь Артамонов от "Единой России", Полина Валентинова от партии "Новые люди", Лариса Ксенофонтова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Анатолий Емельянов от ЛДПР и Юрий Логинов от партии "Коммунисты России". Предыдущие выборы губернатора Липецкой области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка избирателей составила 40, 33%.
https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971124974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, липецкая область, липецк, игорь артамонов, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Липецкой области превысила 51 процент
Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 51,48%
ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости.
Явка избирателей на 18.00 мск в третий день голосования на выборах губернатора Липецкой области составила 51,48%, сообщает
избирком региона.
«
"Явка на избирательные участки: Липецкая область: 51,48%. Липецк: 27,70%", - сообщили в Telegram-канале избиркома по Липецкой области.
По данным избиркома, системой дистанционного голосования воспользовались 93,02% избирателей региона от общего числа подавших заявки.
Выборы губернатора Липецкой области проходили три дня, с 6 по 8 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 833 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Липецкой области зарегистрированы 892 575 избирателей.
За пост руководителя региона борются пять кандидатов: действующий губернатор Игорь Артамонов от "Единой России", Полина Валентинова от партии "Новые люди", Лариса Ксенофонтова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Анатолий Емельянов от ЛДПР и Юрий Логинов от партии "Коммунисты России".
Предыдущие выборы губернатора Липецкой области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка избирателей составила 40, 33%.