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Явка на выборах в Марий Эл превысила 37 процентов

Явка на выборах в Марий Эл превысила 37 процентов - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Марий Эл превысила 37 процентов

Явка избирателей на выборах госсобрания Марий Эл восьмого созыва по данным на 18 часов на третий день голосования превысила 37%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:11

2024-09-08T19:11

2024-09-08T19:11

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йошкар-ола

выборы в россии — 2024

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах госсобрания Марий Эл восьмого созыва по данным на 18 часов на третий день голосования превысила 37%, сообщает избирком региона. "К 18.00 заключительного дня голосования в выборах приняло участие 194 132 избирателей. На 18.00 явка в республике составила 37,02%. Явка на дистанционном электронном голосовании 50 362 избирателей, что составляет 94,18% от поданных заявок на участие в ДЭГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего избирателей проголосовало в Сернурском (56,87%) и Килемарском (55,51%) районах республики. В Йошкар-Оле явка составляет 17,71%. Явка на выборах госсобрания Марий Эл седьмого созыва в сентябре 2019 года, когда голосование проходило один день, составила 35,03%. По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 июля 2024 года составляет 524 579 человек. Выборы в госсобрание Марий Эл восьмого созыва проходят по смешанной избирательной системе. На выборах 6, 7, 8 сентября 2024 года, наряду с традиционными формами голосования, в республике Марий Эл впервые применяется дистанционное электронное голосование. На участие в ДЭГ в Марий Эл подано 53 497 заявлений.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, йошкар-ола, выборы в россии — 2024