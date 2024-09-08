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Явка на выборах в Астраханской области составила 40,39 процента

Явка на выборах в Астраханской области составила 40,39 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Астраханской области составила 40,39 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Астраханской области на 15.00 третьего дня голосования составила 40,39%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:38

2024-09-08T14:38

2024-09-08T14:38

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Астраханской области на 15.00 третьего дня голосования составила 40,39%, сообщает избирком региона. "На 15.00 (14.00 мск) 8 сентября 2024 года в Астраханской области проголосовало 286 628 человек, что составляет 40,39% от общего количества избирателей региона", - говорится в сообщении. Всего в список областного избиркома включено 710 563 избирателя. Согласно данным избиркома региона, в 2019 году в выборах губернатора Астраханской области, которые проводились один день, приняли участие 33,49% избирателей региона. Единый день голосования проходит в России с 6 по 8 сентября 2024 года. На пост губернатора Астраханской области претендуют: Тимофей Щербаков (ЛДПР), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин ("Единая Россия"). Голосование в регионе проходит на 567 постоянных и 13 временных избирательных участках.

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Варвара Скокшина

политика, астраханская область, россия, игорь бабушкин, лдпр, кпрф, единая россия, выборы в россии — 2024