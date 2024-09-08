Явка на выборах в Петербурге составила 28,07 процента
Явка на выборах губернатора Петербурга к 10:00 составила 28,07 процента
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах губернатора Санкт-Петербурга на избирательном участке в Санкт-Петербурге
Девушка голосует на выборах губернатора Санкт-Петербурга на избирательном участке в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 10.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила 28,07%, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
"На 10 часов утра на выборах губернатора Петербурга явка составила 28,07%, или 1 078 139 избирателей, - сказал он журналистам.
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На губернаторских выборах 8 сентября 2019 года, когда голосование шло один день, а не три, явка избирателей на 10.00 составляла 1,86%, следует из материалов на сайте горизбиркома.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов.
Всего в дни голосования для жителей Петербурга будет открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.