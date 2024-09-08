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Явка на выборах губернатора Астраханской области составила 38,11 процента

Явка на выборах губернатора Астраханской области составила 38,11 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах губернатора Астраханской области составила 38,11 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Астраханской области на 12.00 третьего дня голосования составила 38,11%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:33

2024-09-08T12:33

2024-09-08T12:33

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Астраханской области на 12.00 третьего дня голосования составила 38,11%, сообщает избирком региона. "На 12.00 (11.00 мск) 8 сентября 2024 года в Астраханской области проголосовало 270 487 избирателей. Явка составила 38,11%", - говорится в сообщении. Всего в список областного избиркома включено 710 563 избирателя. Единый день голосования проходит в России с 6 по 8 сентября 2024 года. На пост губернатора Астраханской области претендуют: Тимофей Щербаков (ЛДПР), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин ("Единая Россия"). Голосование в регионе проходит на 567 постоянных и 13 временных избирательных участках. Согласно данным избиркома региона, в 2019 году в выборах губернатора Астраханской области, которые проводились один день, приняли участие 33,49% избирателей региона.

https://ria.ru/20240908/volgograd-1971383958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, астраханская область, россия, игорь бабушкин, лдпр, кпрф, единая россия, выборы в россии — 2024