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Явка на выборах губернатора Вологодской области составила 38,66% процента - РИА Новости, 08.09.2024
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11:57 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/javka-1971383128.html
Явка на выборах губернатора Вологодской области составила 38,66% процента
Явка на выборах губернатора Вологодской области составила 38,66% процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Вологодской области составила 38,66% процента
Явка на выборах губернатора Вологодской области на 10.00 третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 38,66... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:57
2024-09-08T11:57
политика
вологодская область
георгий филимонов
александр морозов
единая россия
лдпр
кпрф
выборы в россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области на 10.00 третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 38,66 процента, сообщает региональная избирательная комиссия. "По данным на 10.00 8 сентября 2024 года, проголосовали на избирательных участках 270 313 человека - 33,51 %. С помощью ДЭГ проголосовали 76 230 человек - 89,66 %. Всего проголосовали 346 543 человека - 38,66 %", - говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора Вологодской области проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора региона претендуют зарегистрированные кандидаты: врио губернатора региона Георгий Филимонов ("Единая Россия"), Денис Хрипель ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Игорь Катухин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Антон Гримов (ЛДПР) и Александр Морозов (КПРФ).
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политика, вологодская область, георгий филимонов, александр морозов, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Вологодская область, Георгий Филимонов, Александр Морозов, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Выборы в России — 2024

Явка на выборах губернатора Вологодской области составила 38,66% процента

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкКирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области
Кирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Кирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области на 10.00 третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 38,66 процента, сообщает региональная избирательная комиссия.
«
"По данным на 10.00 8 сентября 2024 года, проголосовали на избирательных участках 270 313 человека - 33,51 %. С помощью ДЭГ проголосовали 76 230 человек - 89,66 %. Всего проголосовали 346 543 человека - 38,66 %", - говорится в сообщении.
Голосование на выборах губернатора Вологодской области проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора региона претендуют зарегистрированные кандидаты: врио губернатора региона Георгий Филимонов ("Единая Россия"), Денис Хрипель ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Игорь Катухин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Антон Гримов (ЛДПР) и Александр Морозов (КПРФ).
Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Явка на выборах в Тульской области превысила 37 процентов
11:54
 
ПолитикаВологодская областьГеоргий ФилимоновАлександр МорозовЕдиная РоссияЛДПРКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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