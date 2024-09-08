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Явка на выборах губернатора Вологодской области составила 38,66% процента
Явка на выборах губернатора Вологодской области составила 38,66% процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Вологодской области составила 38,66% процента
Явка на выборах губернатора Вологодской области на 10.00 третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 38,66... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:57
2024-09-08T11:57
2024-09-08T11:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области на 10.00 третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 38,66 процента, сообщает региональная избирательная комиссия. "По данным на 10.00 8 сентября 2024 года, проголосовали на избирательных участках 270 313 человека - 33,51 %. С помощью ДЭГ проголосовали 76 230 человек - 89,66 %. Всего проголосовали 346 543 человека - 38,66 %", - говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора Вологодской области проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора региона претендуют зарегистрированные кандидаты: врио губернатора региона Георгий Филимонов ("Единая Россия"), Денис Хрипель ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Игорь Катухин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Антон Гримов (ЛДПР) и Александр Морозов (КПРФ).
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политика, вологодская область, георгий филимонов, александр морозов, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Вологодская область, Георгий Филимонов, Александр Морозов, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Выборы в России — 2024