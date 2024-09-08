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Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 26,1 процента
Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 26,1 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 26,1 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 10.00 (8.00 мск) во второй день голосования составила 26,10%, сообщила пресс-служба облизбиркома. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:27
2024-09-08T09:27
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 10.00 (8.00 мск) во второй день голосования составила 26,10%, сообщила пресс-служба облизбиркома. "По состоянию на 10.00 (8.00 мск) проголосовали 627 929 жителей Южного Урала, явка составила 26,10%", - говорится в сообщении. В 2019 году явка на выборах губернатора региона на 10.00 (8.00 мск) составляла 5,22%, голосование шло один день. В Челябинской области в 2024 году 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора, а также в городскую думу Челябинска. На пост губернатора претендуют действующий губернатор Алексей Текслер, а также Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). По данным областной избирательной комиссии, активным избирательным правом в регионе обладают более 2,57 миллиона человек. В проведении выборов задействованы 2275 участковых комиссий, помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 8.00 до 20.00.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 26,1 процента
Явка на выборах губернатора Челябинской области на 10:00 составила 26,1 процента