https://ria.ru/20240908/javka-1971356413.html

Явка на выборах губернатора Хабаровского края составила 28,63 процента

Явка на выборах губернатора Хабаровского края составила 28,63 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах губернатора Хабаровского края составила 28,63 процента

Явка в третий, основной день голосования, на выборах губернатора Хабаровского края на 15.00 местного времени составила 28,63%, сообщает краевая избирательная... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:46

2024-09-08T08:46

2024-09-08T08:46

политика

хабаровский край

дмитрий демешин

единая россия

кпрф

коммунисты россии

выборы в россии — 2024

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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Явка в третий, основной день голосования, на выборах губернатора Хабаровского края на 15.00 местного времени составила 28,63%, сообщает краевая избирательная комиссия. Досрочные выборы губернатора проходят в регионе с 6 по 8 сентября. "По состоянию на 15.00 (08.00 мск) 8 сентября явка избирателей на досрочных выборах губернатора Хабаровского края составила 28,63 %", - сообщает краевой изберком. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин проголосовал в пятницу и призвал всех жителей региона прийти на выборы. За кресло губернатора борются четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди").

https://ria.ru/20240908/vybory-1971351179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, кпрф, коммунисты россии, выборы в россии — 2024