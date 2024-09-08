https://ria.ru/20240908/javka-1971356413.html
Явка на выборах губернатора Хабаровского края составила 28,63 процента
Явка на выборах губернатора Хабаровского края составила 28,63 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Хабаровского края составила 28,63 процента
Явка в третий, основной день голосования, на выборах губернатора Хабаровского края на 15.00 местного времени составила 28,63%, сообщает краевая избирательная... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:46
2024-09-08T08:46
2024-09-08T08:46
политика
хабаровский край
дмитрий демешин
единая россия
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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Явка в третий, основной день голосования, на выборах губернатора Хабаровского края на 15.00 местного времени составила 28,63%, сообщает краевая избирательная комиссия. Досрочные выборы губернатора проходят в регионе с 6 по 8 сентября. "По состоянию на 15.00 (08.00 мск) 8 сентября явка избирателей на досрочных выборах губернатора Хабаровского края составила 28,63 %", - сообщает краевой изберком. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин проголосовал в пятницу и призвал всех жителей региона прийти на выборы. За кресло губернатора борются четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди").
https://ria.ru/20240908/vybory-1971351179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, кпрф, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Единая Россия, КПРФ, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Хабаровского края составила 28,63 процента
Явка на выборах губернатора Хабаровского края на 15:00 составила 28,63 процента