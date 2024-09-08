В Индии из-за наводнений погибли не менее 29 человек
Business Standard: на юге Индии из-за наводнений погибли не менее 29 человек
Автомобиль скорой помощи в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По меньшей мере 29 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в штате Телангана на юге Индии, сообщает издание Business Standard со ссылкой на главного секретаря штата Шанти Кумари.
"В результате недавних сильных дождей и наводнений в штате Телангана погибли 29 человек", - говорится в сообщении.
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Как отмечает газета, Кумари сообщила, что 29 из 33 округов штата были объявлены пострадавшими от наводнения на основании количества выпавших осадков.
В конце августа газета Hindustan Times сообщала, что более 20 человек погибли, двое пропали без вести и почти два миллиона человек затронуты в результате наводнений в штате Трипура на востоке Индии. Также газета Times of India сообщала в середине августа, что более 30 человек погибли при наводнениях, вызванных сильными дождями в северных штатах Индии.
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