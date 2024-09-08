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В Индии из-за наводнений погибли не менее 29 человек - РИА Новости, 08.09.2024
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10:03 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/indija-1971366046.html
В Индии из-за наводнений погибли не менее 29 человек
В Индии из-за наводнений погибли не менее 29 человек - РИА Новости, 08.09.2024
В Индии из-за наводнений погибли не менее 29 человек
По меньшей мере 29 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в штате Телангана на юге Индии, сообщает издание Business Standard со... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:03
2024-09-08T10:03
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По меньшей мере 29 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в штате Телангана на юге Индии, сообщает издание Business Standard со ссылкой на главного секретаря штата Шанти Кумари. "В результате недавних сильных дождей и наводнений в штате Телангана погибли 29 человек", - говорится в сообщении. Как отмечает газета, Кумари сообщила, что 29 из 33 округов штата были объявлены пострадавшими от наводнения на основании количества выпавших осадков. В конце августа газета Hindustan Times сообщала, что более 20 человек погибли, двое пропали без вести и почти два миллиона человек затронуты в результате наводнений в штате Трипура на востоке Индии. Также газета Times of India сообщала в середине августа, что более 30 человек погибли при наводнениях, вызванных сильными дождями в северных штатах Индии.
https://ria.ru/20240905/indiya-1970693900.html
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в мире, индия, трипура
В мире, Индия, Трипура
В Индии из-за наводнений погибли не менее 29 человек

Business Standard: на юге Индии из-за наводнений погибли не менее 29 человек

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Автомобиль скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По меньшей мере 29 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в штате Телангана на юге Индии, сообщает издание Business Standard со ссылкой на главного секретаря штата Шанти Кумари.
"В результате недавних сильных дождей и наводнений в штате Телангана погибли 29 человек", - говорится в сообщении.
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Как отмечает газета, Кумари сообщила, что 29 из 33 округов штата были объявлены пострадавшими от наводнения на основании количества выпавших осадков.
В конце августа газета Hindustan Times сообщала, что более 20 человек погибли, двое пропали без вести и почти два миллиона человек затронуты в результате наводнений в штате Трипура на востоке Индии. Также газета Times of India сообщала в середине августа, что более 30 человек погибли при наводнениях, вызванных сильными дождями в северных штатах Индии.
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