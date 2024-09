https://ria.ru/20240908/gramotnost-1971149874.html

Ежегодно в мире 8 сентября отмечается Международный день грамотности (International Literacy Day). Впервые он был проведен в 1966 году по инициативе Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране (Иран) в сентябре 1965 года, и был приурочен к дате ее открытия.С 1967 года этот международный день отмечается ежегодно с целью напомнить общественности о важности грамотности в контексте человеческого достоинства и прав человека, а также с целью активизации усилий по созданию более грамотных и устойчивых обществ.Грамотность – определенная степень владения человеком навыками чтения и письма согласно грамматическим нормам родного языка. Это один из базовых показателей социально-культурного развития населения. Понятие грамотности менялось исторически, расширяясь с ростом общественных требований к развитию человека – от простого умения читать к способности использовать базовые навыки чтения и письма для решения повседневных и профессиональных задач (функциональная грамотность).Грамотность – это право человека, она является ключом к достижению многих целей развития, будь то улучшение питания и здоровья, повышение производительности и сокращение бедности, расширение прав и возможностей женщин, сокращение бедности, привлечение внимания к проблемам окружающей среды и пр. В 2024 году тема Международного день грамотности – "Содействие многоязычному образованию: грамотность для взаимопонимания и мира".В современном мире, где многоязычие – обычная практика для многих, расширение прав и возможностей людей путем принятия основанного на первом языке многоязычного подхода к развитию грамотности и образованию особенно эффективно из-за его когнитивных, педагогических и социально-экономических преимуществ. Такой подход способствует взаимопониманию и уважению, укрепляя общинную идентичность и коллективную историю.За последние десятилетия мир добился определенных успехов в области грамотности. По данным ЮНЕСКО, около 50 лет назад почти четверть молодежи не обладала базовыми навыками грамотности, по сравнению с менее чем 8% в 2021 году. Эту положительная тенденция во многом объясняется расширением базового образования. Однако прогресс недостаточен. В период с 2016 по 2021 год глобальный уровень грамотности молодежи и взрослых в возрасте 15 лет и старше увеличился всего на 1 процентный пункт: с 86% до 87%.По данным ЮНЕСКО, из 765 миллионов неграмотных молодых людей и взрослых по всему миру женщины составляют две трети, эта доля остается неизменной в последние десятилетия. Уровень грамотности среди пожилых женщин в нескольких странах Африки к югу от Сахары в 2022 году оценивался всего в 10%, в то время как самый высокий показатель в 99% был у молодежи и взрослых мужчин в Европе и Северной Америке.Наибольшее число взрослых неграмотных людей проживает в Индии – около 280 миллионов человек. По данным Oxfam International, это 37% от общего числа неграмотных в мире. Согласно отчету Всемирного фонда грамотности (2023), неграмотность обходится мировой экономике в 1,19 триллиона долларов.К 2025 году, по прогнозам ЮНЕСКО, в мире будет один миллиард неграмотных людей. По данным Международной парламентской сети по образованию (2024), 244 миллиона детей лишены возможности учиться из-за конфликтов, изменения климата и вынужденного перемещения. Среди них около 72 миллионов детей в странах, пострадавших от кризиса, не посещают школу. 127 миллионов не достигают минимального уровня владения чтением и математикой. Во всем мире 258 миллионов детей школьного возраста не посещают школу. Даже когда они ходят в школу, они не учатся. В результате 617 миллионов детей не умеют читать и выполнять базовые математические действия. Афганистан – единственная страна в мире, где запрещен доступ к образованию для женщин и девочек старше 12 лет. С 1967 года ЮНЕСКО присуждает Международные премии в области грамотности выдающимся и новаторским программам по распространению грамотности. За это время премии были присуждены более 500 проектам и программам правительств и НПО по всему миру. В настоящее время вручаются две Международные премии ЮНЕСКО в области грамотности. Премия ЮНЕСКО имени короля Седжона (The UNESCO King Sejong Literacy Prize) за распространение грамотности (три награды) была учреждена в 1989 году при поддержке правительства Южной Кореи. Она уделяет особое внимание обучению грамотности на родном языке. Премия ЮНЕСКО имени Конфуция (The UNESCO Confucius Prize for Literacy) за распространение грамотности (три награды) была создана в 2005 году при поддержке правительства КНР. Она присуждается за работу, способствующую повышению уровня функциональной грамотности с использованием технологических средств для поддержки взрослых в сельской местности и молодежи, не посещающей школу. Россия по праву считается одной из самых образованных стран в мире.Россиян с высшим образованием сегодня в три раза больше, чем в СССР. Если в 1989 году высшее образование имели 11% населения России, то, по данным на 2021 год, число таких граждан составило свыше 31%. Среди рожденных в период с 1981 по 1985 годы высшее образование имеют 37%: 44% женщин и 31% мужчин, среди москвичей в этой возрастной категории доля людей, окончивших вуз, – 57%.В 2023 году Россия фактически вошла в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. Такая цель была поставлена в рамках национального проекта "Образование" (2019-2024).Согласно нацпроекту "Образование", в субъектах РФ проводится оценка качества общего образования. В 2022 году общероссийская "Оценка по модели PISA" (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, Programme for International Student Assessment) проводилась по технологии импортозамещения. По ее итогам средний балл по читательской грамотности составил 504 балла (16 место), математической – 503 балла (17 место), естественно-научной – 484 балла (30 место). 14% участников не достигли порогового уровня по читательской грамотности, 16% – по математической грамотности, 15% не преодолели пороговый уровень по естественно-научной грамотности. В целом по России доля обучающихся, достигших высоких результатов по читательской грамотности (5 и 6 уровни), составила 7%, по математической – 11%, а по естественно-научной – 3%. Наблюдается снижение доли обучающихся, не достигающих базового уровня владения читательской, математической и естественно-научной грамотности.С 2004 года с целью популяризации грамотности в России и других странах мира ежегодно проводится акция "Тотальный диктант". Каждый желающий может проверить свои знания и написать диктант на родном языке. Обычно организаторы мероприятия приглашают диктовать тексты известных представителей культуры, а также школьных учителей и преподавателей вузов. Уникальный текст специально для диктанта создает известный писатель. В 2024 году акция собрала почти 1,3 миллиона участников в 117 странах мира и более чем в тысяче городов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

