https://ria.ru/20240908/gosduma-1971483668.html

В Госдуме назвали заявление Киева о выборах в Крыму клоунадой

В Госдуме назвали заявление Киева о выборах в Крыму клоунадой - РИА Новости, 08.09.2024

В Госдуме назвали заявление Киева о выборах в Крыму клоунадой

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "клоунадой" заявление МИД Украины о нелегитимности выборов в Крыму. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:05

2024-09-08T22:05

2024-09-08T22:05

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выборы в россии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "клоунадой" заявление МИД Украины о нелегитимности выборов в Крыму. Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором назвал проведение местных выборов в Крыму нелегитимным, охарактеризовав их как фарс, нарушение норм и принципов международного права. В украинском ведомстве также пригрозили всем причастным к подготовке и проведению выборов привлечением к ответственности по законам Украины. "Их попытки и действия облечь в оскорбительной форме исторические события, которые проходят в Крыму последние десять лет, являются не более чем клоунадой. Что бы в Киеве ни говорили, правда и реальность говорит об обратном", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Крым является раздражителем для Украины и Запада, так как является примером того, как нужно любить Россию. "Киевский режим просто-напросто завидует крымчанам, так как Крым в составе России превратился в развитый и процветающий регион, в то время как Украина продолжает скатываться в экономическую пропасть и политически деградировать", - сказал Шеремет. Восьмого сентября в Крыму последний день, когда крымчане могут проголосовать на выборах депутатов в парламент республики и местные советы. По итогам двух дней голосования в выборах приняли участие более 33% избирателей.

https://ria.ru/20240908/krym-1971413699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, михаил шеремет, госдума рф, выборы, выборы в россии — 2024