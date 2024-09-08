https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971436886.html
При обстреле поселка в Горловке пострадал мирный житель
При обстреле поселка в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.09.2024
При обстреле поселка в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка шахты "19/20" Горловки в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:51
2024-09-08T16:51
2024-09-08T16:51
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иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка шахты "19/20" Горловки в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела поселка шахты "19/20" со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал, что мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка пострадала при обстреле украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971430754.html
https://ria.ru/20240908/postradavshie-1971360719.html
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РИА Новости
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При обстреле поселка в Горловке пострадал мирный житель
Приходько: при украинском обстреле поселка в Горловке пострадал мирный житель