Рейтинг@Mail.ru
В Горловке из-за обстрела частично обесточен жилой массив - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 08.09.2024 (обновлено: 16:25 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971430754.html
В Горловке из-за обстрела частично обесточен жилой массив
В Горловке из-за обстрела частично обесточен жилой массив - РИА Новости, 08.09.2024
В Горловке из-за обстрела частично обесточен жилой массив
Жилой массив "Комсомолец" частично обесточен в результате обстрелов ВСУ Никитского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:10
2024-09-08T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc5b1fa5d103cd5a74bbff524ac8d53f.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Жилой массив "Комсомолец" частично обесточен в результате обстрелов ВСУ Никитского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "️В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских неонацистов частично обесточен жилой массив "Комсомолец", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631206_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a06a17deb08b27f7b717f5fe7cc065f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке из-за обстрела частично обесточен жилой массив

В Горловке из-за обстрелов ВСУ частично обесточен жилой массив "Комсомолец"

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Въезд в город Горловка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Жилой массив "Комсомолец" частично обесточен в результате обстрелов ВСУ Никитского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"️В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских неонацистов частично обесточен жилой массив "Комсомолец", - говорится в сообщении мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела жилмассива Комсомолец в Горловке - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Горловке при обстреле погиб мирный житель
7 июля, 11:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала