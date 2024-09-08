https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971430754.html

В Горловке из-за обстрела частично обесточен жилой массив

В Горловке из-за обстрела частично обесточен жилой массив - РИА Новости, 08.09.2024

В Горловке из-за обстрела частично обесточен жилой массив

Жилой массив "Комсомолец" частично обесточен в результате обстрелов ВСУ Никитского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:10

2024-09-08T16:10

2024-09-08T16:25

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в мире

горловка

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Жилой массив "Комсомолец" частично обесточен в результате обстрелов ВСУ Никитского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "️В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских неонацистов частично обесточен жилой массив "Комсомолец", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины