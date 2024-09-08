https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971430754.html
В Горловке из-за обстрела частично обесточен жилой массив
В Горловке из-за обстрела частично обесточен жилой массив - РИА Новости, 08.09.2024
В Горловке из-за обстрела частично обесточен жилой массив
Жилой массив "Комсомолец" частично обесточен в результате обстрелов ВСУ Никитского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:10
2024-09-08T16:10
2024-09-08T16:25
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Жилой массив "Комсомолец" частично обесточен в результате обстрелов ВСУ Никитского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "️В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских неонацистов частично обесточен жилой массив "Комсомолец", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке из-за обстрела частично обесточен жилой массив
В Горловке из-за обстрелов ВСУ частично обесточен жилой массив "Комсомолец"