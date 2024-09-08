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В Москве почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн - РИА Новости, 08.09.2024
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23:25 08.09.2024 (обновлено: 23:28 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971490717.html
В Москве почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн
В Москве почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн
Почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО и районе Куркино в Москве, терминалами... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:25
2024-09-08T23:28
политика
москва
тинао
дмитрий реут
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО и районе Куркино в Москве, терминалами электронного голосования воспользовались свыше 320 тысяч москвичей, сообщили в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. "Подавляющее большинство избирателей - почти 2,7 миллиона человек - проголосовали онлайн. На избирательных участках при помощи терминалов электронного голосования сделали выбор свыше 320 тысяч москвичей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя Московской избирательной комиссии Дмитрия Реута. По его словам, бумажные бюллетени выбрали 140 тысяч жителей столицы. "Из них по ранее поданной заявке - около 9,6 тысячи москвичей, и еще 8,2 тысячи - оформили заявление уже на участке", - добавил он. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили и досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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политика, москва, тинао, дмитрий реут , московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, ТиНАО, Дмитрий Реут , Московская городская дума, Выборы в России — 2024
В Москве почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн

Штаб: почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Москве

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкИзбиратель голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
Избиратель голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Избиратель голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО и районе Куркино в Москве, терминалами электронного голосования воспользовались свыше 320 тысяч москвичей, сообщили в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
«
"Подавляющее большинство избирателей - почти 2,7 миллиона человек - проголосовали онлайн. На избирательных участках при помощи терминалов электронного голосования сделали выбор свыше 320 тысяч москвичей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя Московской избирательной комиссии Дмитрия Реута.
По его словам, бумажные бюллетени выбрали 140 тысяч жителей столицы.
"Из них по ранее поданной заявке - около 9,6 тысячи москвичей, и еще 8,2 тысячи - оформили заявление уже на участке", - добавил он.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили и досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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