https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971490717.html

В Москве почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн

В Москве почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн - РИА Новости, 08.09.2024

В Москве почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн

Почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО и районе Куркино в Москве, терминалами... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T23:25

2024-09-08T23:25

2024-09-08T23:28

политика

москва

тинао

дмитрий реут

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО и районе Куркино в Москве, терминалами электронного голосования воспользовались свыше 320 тысяч москвичей, сообщили в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. "Подавляющее большинство избирателей - почти 2,7 миллиона человек - проголосовали онлайн. На избирательных участках при помощи терминалов электронного голосования сделали выбор свыше 320 тысяч москвичей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя Московской избирательной комиссии Дмитрия Реута. По его словам, бумажные бюллетени выбрали 140 тысяч жителей столицы. "Из них по ранее поданной заявке - около 9,6 тысячи москвичей, и еще 8,2 тысячи - оформили заявление уже на участке", - добавил он. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили и досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, тинао, дмитрий реут , московская городская дума, выборы в россии — 2024