В Москве почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн
Штаб: почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Москве
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкИзбиратель голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
Избиратель голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 2,7 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО и районе Куркино в Москве, терминалами электронного голосования воспользовались свыше 320 тысяч москвичей, сообщили в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
«
"Подавляющее большинство избирателей - почти 2,7 миллиона человек - проголосовали онлайн. На избирательных участках при помощи терминалов электронного голосования сделали выбор свыше 320 тысяч москвичей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя Московской избирательной комиссии Дмитрия Реута.
По его словам, бумажные бюллетени выбрали 140 тысяч жителей столицы.
"Из них по ранее поданной заявке - около 9,6 тысячи москвичей, и еще 8,2 тысячи - оформили заявление уже на участке", - добавил он.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили и досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.