https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971490314.html
Более 827 тысяч россиян проголосовали на выборах через ДЭГ
Более 827 тысяч россиян проголосовали на выборах через ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
Более 827 тысяч россиян проголосовали на выборах через ДЭГ
Более 827 тысяч россиян проголосовали на выборах через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), итоговая явка составила почти 90%, сообщило... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:16
2024-09-08T23:16
2024-09-08T23:23
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 827 тысяч россиян проголосовали на выборах через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), итоговая явка составила почти 90%, сообщило Минцифры РФ."Выборы завершились. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе приняли участие более 827 тысяч человек. Итоговая явка составила 89,92%", - говорится в сообщении.Уточняется, что по количеству проголосовавших лидируют Республика Марий Эл, Костромская область, Вологодская область, Липецкая область и Республика Алтай.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, выборы, выборы в россии — 2024, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), костромская область, вологодская область, политика, госдума рф
Россия, Выборы, Выборы в России — 2024, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Костромская область, Вологодская область, Политика, Госдума РФ
Более 827 тысяч россиян проголосовали на выборах через ДЭГ
Минцифры: более 827 тыс россиян голосовали через ДЭГ, явка составила почти 90%