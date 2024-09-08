https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971490314.html

Более 827 тысяч россиян проголосовали на выборах через ДЭГ

Более 827 тысяч россиян проголосовали на выборах через ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024

Более 827 тысяч россиян проголосовали на выборах через ДЭГ

Более 827 тысяч россиян проголосовали на выборах через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), итоговая явка составила почти 90%, сообщило... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T23:16

2024-09-08T23:16

2024-09-08T23:23

россия

выборы

выборы в россии — 2024

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

костромская область

вологодская область

политика

госдума рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 827 тысяч россиян проголосовали на выборах через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), итоговая явка составила почти 90%, сообщило Минцифры РФ."Выборы завершились. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе приняли участие более 827 тысяч человек. Итоговая явка составила 89,92%", - говорится в сообщении.Уточняется, что по количеству проголосовавших лидируют Республика Марий Эл, Костромская область, Вологодская область, Липецкая область и Республика Алтай.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

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костромская область

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Наталья Макарова

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