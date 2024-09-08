https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971426146.html

Завершение Единого дня голосования в России

Завершение Единого дня голосования в России - РИА Новости, 08.09.2024

Завершение Единого дня голосования в России

Единый день голосования завершается в России.

2024-09-08T15:45

2024-09-08T15:45

2024-09-08T15:45

политика

россия

сергей миронов

геннадий зюганов

леонид слуцкий (политик)

единый день голосования в россии

выборы в россии — 2024

видео

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Лидеры партий Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов, а также главы регионов проголосовали на избирательных участках. Большинство регионов выбрало трехдневный формат голосования с 6 по 8 сентября.

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Завершение Единого дня голосования в России Единый день голосования завершается в России. Лидеры партий Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов, а также главы регионов проголосовали на избирательных участках. Большинство регионов выбрало трехдневный формат голосования с 6 по 8 сентября. 2024-09-08T15:45 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, сергей миронов, геннадий зюганов, леонид слуцкий (политик), единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024, видео, видео