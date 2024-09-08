https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971426146.html
Завершение Единого дня голосования в России
Завершение Единого дня голосования в России - РИА Новости, 08.09.2024
Завершение Единого дня голосования в России
Единый день голосования завершается в России.
2024-09-08T15:45
2024-09-08T15:45
2024-09-08T15:45
политика
россия
сергей миронов
геннадий зюганов
леонид слуцкий (политик)
единый день голосования в россии
выборы в россии — 2024
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Лидеры партий Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов, а также главы регионов проголосовали на избирательных участках. Большинство регионов выбрало трехдневный формат голосования с 6 по 8 сентября.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971425448_34:0:1474:1080_1920x0_80_0_0_87a035482035a34224db55f54cea143f.jpg
Завершение Единого дня голосования в России
Единый день голосования завершается в России. Лидеры партий Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов, а также главы регионов проголосовали на избирательных участках. Большинство регионов выбрало трехдневный формат голосования с 6 по 8 сентября.
2024-09-08T15:45
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PT1M51S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей миронов, геннадий зюганов, леонид слуцкий (политик), единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024, видео, видео
Политика, Россия, Сергей Миронов, Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий (политик), Единый день голосования в России, Выборы в России — 2024, Видео
Завершение Единого дня голосования в России
Единый день голосования завершается в России.
2024-09-08T15:45
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PT1M51S
Завершение Единого дня голосования в России
Единый день голосования завершается в России.
Лидеры партий Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов, а также главы регионов проголосовали на избирательных участках. Большинство регионов выбрало трехдневный формат голосования с 6 по 8 сентября.
ПолитикаРоссияСергей МироновГеннадий ЗюгановЛеонид Слуцкий (политик)Единый день голосования в РоссииВыборы в России — 2024Видео