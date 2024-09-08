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В ОП рассказали о ходе голосования на приграничных территориях - РИА Новости, 08.09.2024
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12:57 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971394047.html
В ОП рассказали о ходе голосования на приграничных территориях
В ОП рассказали о ходе голосования на приграничных территориях - РИА Новости, 08.09.2024
В ОП рассказали о ходе голосования на приграничных территориях
Голосование на приграничных территориях проходит активно и в штатном режиме, несмотря на боевые действия, сообщил руководитель рабочей группы по общественному... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:57
2024-09-08T12:57
политика
здоровье - общество
россия
курская область
абакан
госдума рф
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Голосование на приграничных территориях проходит активно и в штатном режиме, несмотря на боевые действия, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. "Ну и, конечно, мне особенно важно, как идет голосование на приграничных территориях, прежде всего - в Курской области. Голосование идет и идет очень активно, несмотря на боевые действия… Несмотря на это, голосование идет, голосование идет штатно на большинстве участков,", - сказал Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. Он отметил, что в местах размещения людей, которые были эвакуированы, также есть возможность проголосовать. По словам Григорьева, в пунктах временного размещения для людей обеспечены все избирательные права обеспечены. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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политика, здоровье - общество, россия, курская область, абакан, госдума рф, единый день голосования в россии
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Абакан, Госдума РФ, Единый день голосования в России
В ОП рассказали о ходе голосования на приграничных территориях

ОП: голосование на приграничных территориях проходит активно и в штатном режиме

© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах губернатора Курской области в Курске
Избиратель голосует на выборах губернатора Курской области в Курске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Руслан Журкин
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Избиратель голосует на выборах губернатора Курской области в Курске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Голосование на приграничных территориях проходит активно и в штатном режиме, несмотря на боевые действия, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Ну и, конечно, мне особенно важно, как идет голосование на приграничных территориях, прежде всего - в Курской области. Голосование идет и идет очень активно, несмотря на боевые действия… Несмотря на это, голосование идет, голосование идет штатно на большинстве участков,", - сказал Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ.
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Он отметил, что в местах размещения людей, которые были эвакуированы, также есть возможность проголосовать.
По словам Григорьева, в пунктах временного размещения для людей обеспечены все избирательные права обеспечены.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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