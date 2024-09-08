https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971394047.html

В ОП рассказали о ходе голосования на приграничных территориях

В ОП рассказали о ходе голосования на приграничных территориях - РИА Новости, 08.09.2024

В ОП рассказали о ходе голосования на приграничных территориях

Голосование на приграничных территориях проходит активно и в штатном режиме, несмотря на боевые действия, сообщил руководитель рабочей группы по общественному... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:57

2024-09-08T12:57

2024-09-08T12:57

политика

здоровье - общество

россия

курская область

абакан

госдума рф

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Голосование на приграничных территориях проходит активно и в штатном режиме, несмотря на боевые действия, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. "Ну и, конечно, мне особенно важно, как идет голосование на приграничных территориях, прежде всего - в Курской области. Голосование идет и идет очень активно, несмотря на боевые действия… Несмотря на это, голосование идет, голосование идет штатно на большинстве участков,", - сказал Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. Он отметил, что в местах размещения людей, которые были эвакуированы, также есть возможность проголосовать. По словам Григорьева, в пунктах временного размещения для людей обеспечены все избирательные права обеспечены. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971356994.html

https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html

россия

курская область

абакан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, здоровье - общество, россия, курская область, абакан, госдума рф, единый день голосования в россии