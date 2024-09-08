В ОП назвали ложью сообщения о прекращении работы избиркомов в Петербурге
В ОП назвали фейком информацию о закрытии УИК в Петербурге, где отравились люди
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024
Мужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Общественной палате России назвали ложью информацию, появившуюся в соцсетях, о прекращении работы избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, где произошло отравление членов участковых избирательных комиссий (УИК).
Ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин сообщил, что имеются случаи отравления членов участковых избирательных комиссий (УИК), но они были единичными и не повлияли на работу участков для голосования.
"Естественно, работы избирательных комиссий остановлено не было, комиссии продолжают работать, но что особенно, я бы даже такое слово подобрал, гнусно, то, что в социальных сетях стали распространяться фейки о том, что избирательные комиссии прекратили работу и прекращено голосование на этих избирательных участках. Это главная, абсолютно ложь. На этих участках, несмотря на то, что несколько человек, членов участковых избирательных комиссий и сотрудников полиции отравились этой едой, несмотря на это, избирательные участки продолжают работу, ничего нарушить не может само голосование. Это для нас очень важно", - сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания. -0-