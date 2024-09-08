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В ОП назвали ложью сообщения о прекращении работы избиркомов в Петербурге - РИА Новости, 08.09.2024
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12:34 08.09.2024 (обновлено: 14:52 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971389107.html
В ОП назвали ложью сообщения о прекращении работы избиркомов в Петербурге
В ОП назвали ложью сообщения о прекращении работы избиркомов в Петербурге - РИА Новости, 08.09.2024
В ОП назвали ложью сообщения о прекращении работы избиркомов в Петербурге
В Общественной палате России назвали ложью информацию, появившуюся в соцсетях, о прекращении работы избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, где произошло... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:34
2024-09-08T14:52
политика
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
абакан
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Общественной палате России назвали ложью информацию, появившуюся в соцсетях, о прекращении работы избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, где произошло отравление членов участковых избирательных комиссий (УИК). Ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин сообщил, что имеются случаи отравления членов участковых избирательных комиссий (УИК), но они были единичными и не повлияли на работу участков для голосования. "Естественно, работы избирательных комиссий остановлено не было, комиссии продолжают работать, но что особенно, я бы даже такое слово подобрал, гнусно, то, что в социальных сетях стали распространяться фейки о том, что избирательные комиссии прекратили работу и прекращено голосование на этих избирательных участках. Это главная, абсолютно ложь. На этих участках, несмотря на то, что несколько человек, членов участковых избирательных комиссий и сотрудников полиции отравились этой едой, несмотря на это, избирательные участки продолжают работу, ничего нарушить не может само голосование. Это для нас очень важно", - сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания. -0-
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политика, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, абакан, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Санкт-Петербург, Абакан, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Госдума РФ, Выборы в России — 2024
В ОП назвали ложью сообщения о прекращении работы избиркомов в Петербурге

В ОП назвали фейком информацию о закрытии УИК в Петербурге, где отравились люди

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024
Мужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге. 8 сентября 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Общественной палате России назвали ложью информацию, появившуюся в соцсетях, о прекращении работы избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, где произошло отравление членов участковых избирательных комиссий (УИК).
Ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин сообщил, что имеются случаи отравления членов участковых избирательных комиссий (УИК), но они были единичными и не повлияли на работу участков для голосования.
"Естественно, работы избирательных комиссий остановлено не было, комиссии продолжают работать, но что особенно, я бы даже такое слово подобрал, гнусно, то, что в социальных сетях стали распространяться фейки о том, что избирательные комиссии прекратили работу и прекращено голосование на этих избирательных участках. Это главная, абсолютно ложь. На этих участках, несмотря на то, что несколько человек, членов участковых избирательных комиссий и сотрудников полиции отравились этой едой, несмотря на это, избирательные участки продолжают работу, ничего нарушить не может само голосование. Это для нас очень важно", - сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания. -0-
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