https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971389107.html

В ОП назвали ложью сообщения о прекращении работы избиркомов в Петербурге

В ОП назвали ложью сообщения о прекращении работы избиркомов в Петербурге - РИА Новости, 08.09.2024

В ОП назвали ложью сообщения о прекращении работы избиркомов в Петербурге

В Общественной палате России назвали ложью информацию, появившуюся в соцсетях, о прекращении работы избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, где произошло... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:34

2024-09-08T12:34

2024-09-08T14:52

политика

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

абакан

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Общественной палате России назвали ложью информацию, появившуюся в соцсетях, о прекращении работы избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, где произошло отравление членов участковых избирательных комиссий (УИК). Ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин сообщил, что имеются случаи отравления членов участковых избирательных комиссий (УИК), но они были единичными и не повлияли на работу участков для голосования. "Естественно, работы избирательных комиссий остановлено не было, комиссии продолжают работать, но что особенно, я бы даже такое слово подобрал, гнусно, то, что в социальных сетях стали распространяться фейки о том, что избирательные комиссии прекратили работу и прекращено голосование на этих избирательных участках. Это главная, абсолютно ложь. На этих участках, несмотря на то, что несколько человек, членов участковых избирательных комиссий и сотрудников полиции отравились этой едой, несмотря на это, избирательные участки продолжают работу, ничего нарушить не может само голосование. Это для нас очень важно", - сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания. -0-

https://ria.ru/20240907/peterburg-1971325239.html

россия

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абакан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, абакан, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), госдума рф, выборы в россии — 2024