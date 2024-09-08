https://ria.ru/20240908/gazmanov-1971487358.html
Газманов лидирует на выборах в Мосгордуму по 39 округу
Газманов лидирует на выборах в Мосгордуму по 39 округу - РИА Новости, 08.09.2024
Газманов лидирует на выборах в Мосгордуму по 39 округу
По предварительным данным электронного голосования на выборах в депутаты Мосгордумы по 39 округу лидирует Родион Газманов. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:37
2024-09-08T22:37
2024-09-08T22:37
политика
москва
родион газманов
московская городская дума
единая россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования на выборах в депутаты Мосгордумы по 39 округу лидирует Родион Газманов. "Избирательный округ №39: 44,57% - Газманов Родион Олегович, "Единая Россия", - написано в сводной таблице предварительных данных электронного голосования. Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах длилось до 20.00 8 сентября.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, родион газманов, московская городская дума, единая россия
Политика, Москва, Родион Газманов, Московская городская дума, Единая Россия
Газманов лидирует на выборах в Мосгордуму по 39 округу
Предварительно, в депутаты Мосгордумы по 39 округу лидирует Родион Газманов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования на выборах в депутаты Мосгордумы по 39 округу лидирует Родион Газманов.
"Избирательный округ №39: 44,57% - Газманов Родион Олегович, "Единая Россия", - написано в сводной таблице предварительных данных электронного голосования.
Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах длилось до 20.00 8 сентября.