Рейтинг@Mail.ru
Газманов лидирует на выборах в Мосгордуму по 39 округу - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/gazmanov-1971487358.html
Газманов лидирует на выборах в Мосгордуму по 39 округу
Газманов лидирует на выборах в Мосгордуму по 39 округу - РИА Новости, 08.09.2024
Газманов лидирует на выборах в Мосгордуму по 39 округу
По предварительным данным электронного голосования на выборах в депутаты Мосгордумы по 39 округу лидирует Родион Газманов. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:37
2024-09-08T22:37
политика
москва
родион газманов
московская городская дума
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818056632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2f9417112f2bb7f12310941c0471ff5.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования на выборах в депутаты Мосгордумы по 39 округу лидирует Родион Газманов. "Избирательный округ №39: 44,57% - Газманов Родион Олегович, "Единая Россия", - написано в сводной таблице предварительных данных электронного голосования. Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах длилось до 20.00 8 сентября.
https://ria.ru/20240908/yavka-1971480164.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818056632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1702c698f60fea7b267cb8f9fd1f6f00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, родион газманов, московская городская дума, единая россия
Политика, Москва, Родион Газманов, Московская городская дума, Единая Россия
Газманов лидирует на выборах в Мосгордуму по 39 округу

Предварительно, в депутаты Мосгордумы по 39 округу лидирует Родион Газманов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевец Родион Газманов
Певец Родион Газманов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Певец Родион Газманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования на выборах в депутаты Мосгордумы по 39 округу лидирует Родион Газманов.
"Избирательный округ №39: 44,57% - Газманов Родион Олегович, "Единая Россия", - написано в сводной таблице предварительных данных электронного голосования.
Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах длилось до 20.00 8 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ
Вчера, 21:35
 
ПолитикаМоскваРодион ГазмановМосковская городская думаЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала