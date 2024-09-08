https://ria.ru/20240908/gazmanov-1971487358.html

Газманов лидирует на выборах в Мосгордуму по 39 округу

Газманов лидирует на выборах в Мосгордуму по 39 округу - РИА Новости, 08.09.2024

Газманов лидирует на выборах в Мосгордуму по 39 округу

По предварительным данным электронного голосования на выборах в депутаты Мосгордумы по 39 округу лидирует Родион Газманов. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:37

2024-09-08T22:37

2024-09-08T22:37

политика

москва

родион газманов

московская городская дума

единая россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования на выборах в депутаты Мосгордумы по 39 округу лидирует Родион Газманов. "Избирательный округ №39: 44,57% - Газманов Родион Олегович, "Единая Россия", - написано в сводной таблице предварительных данных электронного голосования. Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах длилось до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240908/yavka-1971480164.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, родион газманов, московская городская дума, единая россия