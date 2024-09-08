https://ria.ru/20240908/frantsija-1971362396.html

Французские промышленники назвали разрыв связей с Россией ошибкой

Французские промышленники назвали разрыв связей с Россией ошибкой - РИА Новости, 08.09.2024

Французские промышленники назвали разрыв связей с Россией ошибкой

Большинство в промышленных кругах Франции считает ошибкой разрыв связей с Россией и хотело бы их восстановления, рассказал РИА Новости экс-евродепутат,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:35

2024-09-08T09:35

2024-09-08T09:36

экономика

россия

франция

китай

эмерик шопрад

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большинство в промышленных кругах Франции считает ошибкой разрыв связей с Россией и хотело бы их восстановления, рассказал РИА Новости экс-евродепутат, политический аналитик Эмерик Шопрад. "Большинство важных руководителей промышленного сектора хотят восстановить отношения с Россией. Они считают, что разрыв отношений - большая ошибка, они все говорят, что это шанс для Китая заменить Францию, европейские страны (на рынке РФ)", - сказал собеседник на полях Восточного экономического форума. Он добавил, что, как говорит большинство, от санкций страдает не российская сторона, а европейцы, которым стоило бы вернуться к работе в России. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240908/frantsiya-1971355958.html

https://ria.ru/20240908/briks-1971351345.html

россия

франция

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, франция, китай, эмерик шопрад, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)