https://ria.ru/20240908/frantsija-1971362396.html
Французские промышленники назвали разрыв связей с Россией ошибкой
Французские промышленники назвали разрыв связей с Россией ошибкой - РИА Новости, 08.09.2024
Французские промышленники назвали разрыв связей с Россией ошибкой
Большинство в промышленных кругах Франции считает ошибкой разрыв связей с Россией и хотело бы их восстановления, рассказал РИА Новости экс-евродепутат,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:35
2024-09-08T09:35
2024-09-08T09:36
экономика
россия
франция
китай
эмерик шопрад
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большинство в промышленных кругах Франции считает ошибкой разрыв связей с Россией и хотело бы их восстановления, рассказал РИА Новости экс-евродепутат, политический аналитик Эмерик Шопрад. "Большинство важных руководителей промышленного сектора хотят восстановить отношения с Россией. Они считают, что разрыв отношений - большая ошибка, они все говорят, что это шанс для Китая заменить Францию, европейские страны (на рынке РФ)", - сказал собеседник на полях Восточного экономического форума. Он добавил, что, как говорит большинство, от санкций страдает не российская сторона, а европейцы, которым стоило бы вернуться к работе в России. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240908/frantsiya-1971355958.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, франция, китай, эмерик шопрад, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Франция, Китай, Эмерик Шопрад, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Французские промышленники назвали разрыв связей с Россией ошибкой
Бывший евродепутат Шопрад: французы считают ошибкой разрыв связей с Россией