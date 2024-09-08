https://ria.ru/20240908/fedorischev-1971468515.html

На выборах в Самарской области лидирует врио губернатора Федорищев

На выборах в Самарской области лидирует врио губернатора Федорищев - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах в Самарской области лидирует врио губернатора Федорищев

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 82,56% голосов избирателей после обработки 12,37%... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:32

2024-09-08T20:32

2024-09-08T20:37

политика

самарская область

вячеслав федорищев

выборы в россии — 2024

выборы

алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)

единая россия

цик рф

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 82,56% голосов избирателей после обработки 12,37% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Алексей Лескин (КПРФ), у него 6,07% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,67% голосов. На четвертой строке - Михаил Маряхин (СРЗП) с 1,99% голосов, на пятой - Владимир Плякин ("Новые люди") с 1,71% голосов. Шестое место у Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива"), набравшего 0,78% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

самарская область

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Наталья Макарова

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