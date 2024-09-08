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На выборах в Самарской области лидирует врио губернатора Федорищев - РИА Новости, 08.09.2024
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20:32 08.09.2024 (обновлено: 20:37 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/fedorischev-1971468515.html
На выборах в Самарской области лидирует врио губернатора Федорищев
На выборах в Самарской области лидирует врио губернатора Федорищев - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Самарской области лидирует врио губернатора Федорищев
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 82,56% голосов избирателей после обработки 12,37%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:32
2024-09-08T20:37
политика
самарская область
вячеслав федорищев
выборы в россии — 2024
выборы
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
единая россия
цик рф
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 82,56% голосов избирателей после обработки 12,37% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Алексей Лескин (КПРФ), у него 6,07% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,67% голосов. На четвертой строке - Михаил Маряхин (СРЗП) с 1,99% голосов, на пятой - Владимир Плякин ("Новые люди") с 1,71% голосов. Шестое место у Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива"), набравшего 0,78% голосов.
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политика, самарская область, вячеслав федорищев, выборы в россии — 2024, выборы, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, цик рф, кпрф
Политика, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Выборы в России — 2024, Выборы, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ
На выборах в Самарской области лидирует врио губернатора Федорищев

ЦИЕ: врио губернатора Самарской области лидирует на выборах с 82,56% голосов

© Фото предоставлено правительством Самарской областиВрио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 82,56% голосов избирателей после обработки 12,37% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Алексей Лескин (КПРФ), у него 6,07% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,67% голосов. На четвертой строке - Михаил Маряхин (СРЗП) с 1,99% голосов, на пятой - Владимир Плякин ("Новые люди") с 1,71% голосов. Шестое место у Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива"), набравшего 0,78% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаСамарская областьВячеслав ФедорищевВыборы в России — 2024ВыборыАлексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска)Единая РоссияЦИК РФКПРФ
 
 
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