https://ria.ru/20240908/ernst-1971484132.html
Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала
Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала - РИА Новости, 08.09.2024
Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что это горькая утрата для Первого канала и для всей страны, он из тех, кто творил историю... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:05
2024-09-08T22:05
2024-09-08T22:05
константин эрнст
андрей платонов
квн
умер александр масляков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что это горькая утрата для Первого канала и для всей страны, он из тех, кто творил историю телевидения. Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье. "Утрата горькая и невосполнимая для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда - и всегда молодым", - приводит Первый канал слова Эрнста. По его словам, работа Маслякова привела на телевидение десятки талантливых людей, которые стали большими звездами. "И, перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный", - подчеркнул Эрнст.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин эрнст, андрей платонов, квн, умер александр масляков
Константин Эрнст, Андрей Платонов, КВН, Умер Александр Масляков
Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала
Гендиректор Первого канала: смерть Маслякова — горькая и невосполнимая утрата