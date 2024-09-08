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Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала - РИА Новости, 08.09.2024
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22:05 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/ernst-1971484132.html
Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала
Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала - РИА Новости, 08.09.2024
Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что это горькая утрата для Первого канала и для всей страны, он из тех, кто творил историю... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:05
2024-09-08T22:05
константин эрнст
андрей платонов
квн
умер александр масляков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что это горькая утрата для Первого канала и для всей страны, он из тех, кто творил историю телевидения. Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье. "Утрата горькая и невосполнимая для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда - и всегда молодым", - приводит Первый канал слова Эрнста. По его словам, работа Маслякова привела на телевидение десятки талантливых людей, которые стали большими звездами. "И, перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный", - подчеркнул Эрнст.
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константин эрнст, андрей платонов, квн, умер александр масляков
Константин Эрнст, Андрей Платонов, КВН, Умер Александр Масляков
Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала

Гендиректор Первого канала: смерть Маслякова — горькая и невосполнимая утрата

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкПрезидент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков
Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что это горькая утрата для Первого канала и для всей страны, он из тех, кто творил историю телевидения.
Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье.
«
"Утрата горькая и невосполнимая для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда - и всегда молодым", - приводит Первый канал слова Эрнста.
По его словам, работа Маслякова привела на телевидение десятки талантливых людей, которые стали большими звездами.
"И, перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный", - подчеркнул Эрнст.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Биография телеведущего КВН Александра Маслякова
Вчера, 20:20
 
Константин ЭрнстАндрей ПлатоновКВНУмер Александр Масляков
 
 
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