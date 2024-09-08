https://ria.ru/20240908/ernst-1971484132.html

Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала

Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала - РИА Новости, 08.09.2024

Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для Первого канала

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что это горькая утрата для Первого канала и для всей страны, он из тех, кто творил историю... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:05

2024-09-08T22:05

2024-09-08T22:05

константин эрнст

андрей платонов

квн

умер александр масляков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что это горькая утрата для Первого канала и для всей страны, он из тех, кто творил историю телевидения. Легендарный телеведущий КВН умер на 83-м году жизни в воскресенье. "Утрата горькая и невосполнимая для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда - и всегда молодым", - приводит Первый канал слова Эрнста. По его словам, работа Маслякова привела на телевидение десятки талантливых людей, которые стали большими звездами. "И, перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный", - подчеркнул Эрнст.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

константин эрнст, андрей платонов, квн, умер александр масляков