https://ria.ru/20240908/ermakov-1971444984.html
На выборах мэра в Саянске побеждает единоросс Александр Ермаков
На выборах мэра в Саянске побеждает единоросс Александр Ермаков - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах мэра в Саянске побеждает единоросс Александр Ермаков
На муниципальных выборах в Иркутской области жители города Саянска, где в феврале умер мэр Олег Боровский, по предварительным данным, побеждает Александра... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:14
2024-09-08T18:14
2024-09-08T18:14
политика
иркутская область
саянск
единая россия
выборы в россии — 2024
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ИРКУТСК, 8 сен - РИА Новости. На муниципальных выборах в Иркутской области жители города Саянска, где в феврале умер мэр Олег Боровский, по предварительным данным, побеждает Александра Ермакова, сообщает региональный избирком. "По предварительным данным, победу на выборах мэра Саянска одержал Александр Ермаков ("Единая Россия"). За него проголосовали 70,64% (5173 человека) от числа пришедших на выборы. Явка - 25,1%", - говорится в сообщении. Александр Ермаков исполнял обязанности мэра после того, как его предшественник Олег Боровский скончался на 64-м году жизни. Боровский возглавлял город с 2014 года и планировал баллотироваться на пост мэра на новый срок в сентябре этого года. Ермаков ранее был заместителем Боровского по социальным вопросам. В Единый день голосования в Иркутской области проходила 91 муниципальная кампания. Жители региона выбирали органы местного самоуправления.
https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971124974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иркутская область, саянск, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Иркутская область, Саянск, Единая Россия, Выборы в России — 2024
На выборах мэра в Саянске побеждает единоросс Александр Ермаков
Регизбирком: на выборах мэра Саянска побеждает Ермаков с 70,64 процента голосов
ИРКУТСК, 8 сен - РИА Новости. На муниципальных выборах в Иркутской области жители города Саянска, где в феврале умер мэр Олег Боровский, по предварительным данным, побеждает Александра Ермакова, сообщает региональный избирком.
«
"По предварительным данным, победу на выборах мэра Саянска одержал Александр Ермаков ("Единая Россия
"). За него проголосовали 70,64% (5173 человека) от числа пришедших на выборы. Явка - 25,1%", - говорится в сообщении.
Александр Ермаков исполнял обязанности мэра после того, как его предшественник Олег Боровский скончался на 64-м году жизни. Боровский возглавлял город с 2014 года и планировал баллотироваться на пост мэра на новый срок в сентябре этого года. Ермаков ранее был заместителем Боровского по социальным вопросам.
В Единый день голосования в Иркутской области проходила 91 муниципальная кампания. Жители региона выбирали органы местного самоуправления.