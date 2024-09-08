https://ria.ru/20240908/ermakov-1971444984.html

На выборах мэра в Саянске побеждает единоросс Александр Ермаков

На выборах мэра в Саянске побеждает единоросс Александр Ермаков - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах мэра в Саянске побеждает единоросс Александр Ермаков

На муниципальных выборах в Иркутской области жители города Саянска, где в феврале умер мэр Олег Боровский, по предварительным данным, побеждает Александра... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:14

2024-09-08T18:14

2024-09-08T18:14

политика

иркутская область

саянск

единая россия

выборы в россии — 2024

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ИРКУТСК, 8 сен - РИА Новости. На муниципальных выборах в Иркутской области жители города Саянска, где в феврале умер мэр Олег Боровский, по предварительным данным, побеждает Александра Ермакова, сообщает региональный избирком. "По предварительным данным, победу на выборах мэра Саянска одержал Александр Ермаков ("Единая Россия"). За него проголосовали 70,64% (5173 человека) от числа пришедших на выборы. Явка - 25,1%", - говорится в сообщении. Александр Ермаков исполнял обязанности мэра после того, как его предшественник Олег Боровский скончался на 64-м году жизни. Боровский возглавлял город с 2014 года и планировал баллотироваться на пост мэра на новый срок в сентябре этого года. Ермаков ранее был заместителем Боровского по социальным вопросам. В Единый день голосования в Иркутской области проходила 91 муниципальная кампания. Жители региона выбирали органы местного самоуправления.

https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971124974.html

иркутская область

саянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, иркутская область, саянск, единая россия, выборы в россии — 2024