https://ria.ru/20240908/er-1971482888.html

ЕР лидирует на выборах в Госсовет Крыма

ЕР лидирует на выборах в Госсовет Крыма - РИА Новости, 08.09.2024

ЕР лидирует на выборах в Госсовет Крыма

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Государственного совета Республики Крым с 73,13%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:00

2024-09-08T22:00

2024-09-08T22:00

политика

россия

республика крым

единая россия

лдпр

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Государственного совета Республики Крым с 73,13%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. После подсчета 0,69% протоколов ЕР идет первой с 73,13%, ЛДПР - 5,89%, РЭП "Зеленые" - 4,51%, КПРФ - 4,04%, "Партия пенсионеров" - 3,96%, "Новые люди" - 3,10%, "Справедливая Россия - за правду" - 2,71%. Новый состав Госсовета Крыма в течение 45 дней изберет главу региона из трех предложенных президентом России кандидатур.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, республика крым, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024