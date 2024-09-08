https://ria.ru/20240908/er-1971482888.html
ЕР лидирует на выборах в Госсовет Крыма
ЕР лидирует на выборах в Госсовет Крыма - РИА Новости, 08.09.2024
ЕР лидирует на выборах в Госсовет Крыма
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Государственного совета Республики Крым с 73,13%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:00
2024-09-08T22:00
2024-09-08T22:00
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Государственного совета Республики Крым с 73,13%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. После подсчета 0,69% протоколов ЕР идет первой с 73,13%, ЛДПР - 5,89%, РЭП "Зеленые" - 4,51%, КПРФ - 4,04%, "Партия пенсионеров" - 3,96%, "Новые люди" - 3,10%, "Справедливая Россия - за правду" - 2,71%. Новый состав Госсовета Крыма в течение 45 дней изберет главу региона из трех предложенных президентом России кандидатур.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Россия, Республика Крым, Единая Россия, ЛДПР, Выборы в России — 2024
ЕР лидирует на выборах в Госсовет Крыма
ЦИК: "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госсовета Крыма с 73,13%