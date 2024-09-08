Рейтинг@Mail.ru
ЕР лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 08.09.2024 (обновлено: 14:33 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/er-1971407075.html
ЕР лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края
ЕР лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края - РИА Новости, 08.09.2024
ЕР лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края
Партия "Единая Россия" с 42,86% голосов лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края, где в прежнем созыве большинство мандатов было у ЛПДР,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:56
2024-09-08T14:33
политика
хабаровский край
единая россия
цик рф
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916305210_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_792a51e06dc8415a7bb32d6e3439296c.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 42,86% голосов лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края, где в прежнем созыве большинство мандатов было у ЛПДР, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,13% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 42,86%, Партия пенсионеров - 28,57%, КПРФ и "Новые люди" - по 14,29%, за ЛДПР, партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Коммунисты России", "Родина" после подсчета 0,13% протоколов нет ни одного голоса.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971410336.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916305210_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_89bd9220778f7d68c4490d0c334a5ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, хабаровский край, единая россия, цик рф, выборы в россии — 2024
Политика, Хабаровский край, Единая Россия, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024
ЕР лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края

ЕР лидирует на выборах в хабаровскую думу с 42,86 процента голосов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк"Единая Россия"
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
"Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 42,86% голосов лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края, где в прежнем созыве большинство мандатов было у ЛПДР, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,13% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 42,86%, Партия пенсионеров - 28,57%, КПРФ и "Новые люди" - по 14,29%, за ЛДПР, партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Коммунисты России", "Родина" после подсчета 0,13% протоколов нет ни одного голоса.
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Выборы в Крыму проходят штатно
Вчера, 14:19
 
ПолитикаХабаровский крайЕдиная РоссияЦИК РФВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала