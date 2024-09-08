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ЕР лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края

ЕР лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края - РИА Новости, 08.09.2024

ЕР лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края

Партия "Единая Россия" с 42,86% голосов лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края, где в прежнем созыве большинство мандатов было у ЛПДР,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:56

2024-09-08T13:56

2024-09-08T14:33

политика

хабаровский край

единая россия

цик рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 42,86% голосов лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края, где в прежнем созыве большинство мандатов было у ЛПДР, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,13% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 42,86%, Партия пенсионеров - 28,57%, КПРФ и "Новые люди" - по 14,29%, за ЛДПР, партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Коммунисты России", "Родина" после подсчета 0,13% протоколов нет ни одного голоса.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971410336.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, хабаровский край, единая россия, цик рф, выборы в россии — 2024