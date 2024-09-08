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ЕР лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края
ЕР лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края - РИА Новости, 08.09.2024
ЕР лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края
Партия "Единая Россия" с 42,86% голосов лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края, где в прежнем созыве большинство мандатов было у ЛПДР,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:56
2024-09-08T13:56
2024-09-08T14:33
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 42,86% голосов лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края, где в прежнем созыве большинство мандатов было у ЛПДР, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,13% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 42,86%, Партия пенсионеров - 28,57%, КПРФ и "Новые люди" - по 14,29%, за ЛДПР, партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Коммунисты России", "Родина" после подсчета 0,13% протоколов нет ни одного голоса.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971410336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, хабаровский край, единая россия, цик рф, выборы в россии — 2024
Политика, Хабаровский край, Единая Россия, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024
ЕР лидирует на выборах в законодательную думу Хабаровского края
ЕР лидирует на выборах в хабаровскую думу с 42,86 процента голосов