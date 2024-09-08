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На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку - РИА Новости, 08.09.2024
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18:18 08.09.2024 (обновлено: 18:24 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/dtp-1971445855.html
На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку
На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку - РИА Новости, 08.09.2024
На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку
Водитель потерял управление и врезался в детскую площадку в Брюховецком районе на Кубани, трое детей пострадали, виновник ДТП скончался на месте, сообщили в... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:18
2024-09-08T18:24
происшествия
авто
брюховецкий район
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СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Водитель потерял управление и врезался в детскую площадку в Брюховецком районе на Кубани, трое детей пострадали, виновник ДТП скончался на месте, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. ЧП произошло днем в воскресенье. Водитель отечественного автомобиля, двигаясь по улице Масловского в станице Переяславской, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в детскую площадку, прилегающую к дому. "В момент происшествия на площадке находились дети. Трое детей 8, 7 и 4 лет с различными травмами госпитализированы", - говорится в Telegram-канале кубанского МВД. Предварительно установлено, что 69-летнему водителю стало плохо, он потерял контроль над дорогой и скончался от сердечного приступа.
https://ria.ru/20240429/dtp-1943002375.html
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происшествия, авто, брюховецкий район
Происшествия, Авто, Брюховецкий район
На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку

На Кубани мужчина въехал в детскую площадку, 3 детей пострадали, водитель погиб

© Фото : 23 МВД/TelegramМесто происшествия, где водитель потерял управление и врезался в детскую площадку в Брюховецком районе Краснодарского края
Место происшествия, где водитель потерял управление и врезался в детскую площадку в Брюховецком районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Место происшествия, где водитель потерял управление и врезался в детскую площадку в Брюховецком районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Водитель потерял управление и врезался в детскую площадку в Брюховецком районе на Кубани, трое детей пострадали, виновник ДТП скончался на месте, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
ЧП произошло днем в воскресенье. Водитель отечественного автомобиля, двигаясь по улице Масловского в станице Переяславской, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в детскую площадку, прилегающую к дому.
«
"В момент происшествия на площадке находились дети. Трое детей 8, 7 и 4 лет с различными травмами госпитализированы", - говорится в Telegram-канале кубанского МВД.
Предварительно установлено, что 69-летнему водителю стало плохо, он потерял контроль над дорогой и скончался от сердечного приступа.
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