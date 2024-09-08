На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку
На Кубани мужчина въехал в детскую площадку, 3 детей пострадали, водитель погиб
© Фото : 23 МВД/TelegramМесто происшествия, где водитель потерял управление и врезался в детскую площадку в Брюховецком районе Краснодарского края
Место происшествия, где водитель потерял управление и врезался в детскую площадку в Брюховецком районе Краснодарского края
СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Водитель потерял управление и врезался в детскую площадку в Брюховецком районе на Кубани, трое детей пострадали, виновник ДТП скончался на месте, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
ЧП произошло днем в воскресенье. Водитель отечественного автомобиля, двигаясь по улице Масловского в станице Переяславской, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в детскую площадку, прилегающую к дому.
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"В момент происшествия на площадке находились дети. Трое детей 8, 7 и 4 лет с различными травмами госпитализированы", - говорится в Telegram-канале кубанского МВД.
Предварительно установлено, что 69-летнему водителю стало плохо, он потерял контроль над дорогой и скончался от сердечного приступа.
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