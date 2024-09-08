https://ria.ru/20240908/dtp-1971445855.html

На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку

На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку - РИА Новости, 08.09.2024

На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку

Водитель потерял управление и врезался в детскую площадку в Брюховецком районе на Кубани, трое детей пострадали, виновник ДТП скончался на месте, сообщили в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:18

2024-09-08T18:18

2024-09-08T18:24

происшествия

авто

брюховецкий район

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СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Водитель потерял управление и врезался в детскую площадку в Брюховецком районе на Кубани, трое детей пострадали, виновник ДТП скончался на месте, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. ЧП произошло днем в воскресенье. Водитель отечественного автомобиля, двигаясь по улице Масловского в станице Переяславской, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в детскую площадку, прилегающую к дому. "В момент происшествия на площадке находились дети. Трое детей 8, 7 и 4 лет с различными травмами госпитализированы", - говорится в Telegram-канале кубанского МВД. Предварительно установлено, что 69-летнему водителю стало плохо, он потерял контроль над дорогой и скончался от сердечного приступа.

https://ria.ru/20240429/dtp-1943002375.html

брюховецкий район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, брюховецкий район