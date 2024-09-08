https://ria.ru/20240908/dtp-1971410181.html

В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП

В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.09.2024

В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Свердловской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:17

2024-09-08T14:17

2024-09-08T14:29

происшествия

авто

свердловская область

серов

renault s.a

renault clio

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Свердловской области, сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, на 16-м километре автодороги Серов – Сосьва водитель автомобиля Omoda C5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster. "Всего в результате ДТП пострадали семь человек, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в травмпункт для обследования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html

свердловская область

серов

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Наталья Макарова

происшествия, авто, свердловская область, серов, renault s.a, renault clio, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом