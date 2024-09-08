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В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.09.2024
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14:17 08.09.2024 (обновлено: 14:29 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/dtp-1971410181.html
В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП
В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.09.2024
В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП
Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Свердловской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:17
2024-09-08T14:29
происшествия
авто
свердловская область
серов
renault s.a
renault clio
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Свердловской области, сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, на 16-м километре автодороги Серов – Сосьва водитель автомобиля Omoda C5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster. "Всего в результате ДТП пострадали семь человек, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в травмпункт для обследования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html
свердловская область
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происшествия, авто, свердловская область, серов, renault s.a, renault clio, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Свердловская область, Серов, Renault S.A, Renault Clio, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП

В Свердловской области 5 взрослых и двое детей пострадали в ДТП с двумя машинами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Свердловской области, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, на 16-м километре автодороги Серов – Сосьва водитель автомобиля Omoda C5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster.
«
"Всего в результате ДТП пострадали семь человек, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в травмпункт для обследования", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоСвердловская областьСеровRenault S.ARenault ClioСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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